Inizio beschleunigt sein Wachstum mit drei strategischen Führungspositionen

"In den vergangenen 12 Monaten hat Colin eine Schlüsselrolle bei der Gestaltungunseres Geschäftsmodells für Unternehmen gespielt und durch unsere vernetzteSuite von Funktionen eine große Wirkung erzielt. Der durchschlagende Erfolg, denwir bei Pharmakunden gesehen haben, die das Fachwissen von Inizio nutzenwollten, bedeutet, dass wir dieses Modell skalieren, um unsere Kunden bei jedementscheidenden Meilenstein von der Entdeckung bis zur Markteinführung zuunterstützen." Paul Taaffe, CEO von Inizio, kommentierte.Colin wird als Präsident von Inizio Advisory abtreten und Remco op den Kelderwird diese Position übernehmen, nachdem er zuvor Putnam, ein Unternehmen vonInizio Advisory, geleitet hat.Während seiner Zeit als Chief Executive führte Remco dasStrategieberatungsangebot von Inizio Advisory, Putnam, durch eine Periodebeispiellosen Wachstums und trug dazu bei, dessen Ruf als bevorzugter Partnerfür Kunden zu sichern. Während das Unternehmen in sein nächstes Entwicklungs-und Wachstumskapitel eintritt, wird er sich darauf konzentrieren,sicherzustellen, dass Inizio Advisory weiterhin innovative Lösungen für dieBedürfnisse von Biopharma-Kunden entwickelt.Bei Inizio Engage wird es auch einen Wechsel in der Führung geben, da Jim Sagedie Rolle des Präsidenten übernehmen wird. Jim verfügt über mehr als 25 JahreErfahrung in der erfolgreichen Kommerzialisierung mehrerer Blockbuster-Markenbei Pfizer. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den USA und aufinternationaler Ebene und war zuletzt als nordamerikanischer Regionalpräsidentfür den Geschäftsbereich Innere Medizin von Pfizer und als US Country Managertätig. Mit seinem guten Ruf, das Wachstum dynamischer Organisationenvoranzutreiben, wird Jim weiterhin die Strategie umsetzen und auf der großenDynamik aufbauen, die Inizio Engage in den letzten Jahren durch die Förderungerfolgreicher Partnerschaften mit Kunden erreicht hat.Paul fuhr fort: "Wir sind sehr glücklich, Remco und Jim als etablierteFührungskräfte in unserem Geschäft an Bord zu haben. Sowohl Remcos als auch Jimsumfassende Branchenkenntnisse und -expertise werden unseren Ruf fürhervorragende Leistungen während des gesamten Vermarktungsprozesses stärken undunsere Kunden in die Lage versetzen, den Patienten lebensverändernde Therapienanzubieten."Der derzeitige Präsident von Inizio Engage, Greg Flynn, wird in eine neuePosition bei Inizio Engage wechseln und die Rolle des Senior Advisor von InizioEngage und des Vorsitzenden von Patient Access Services übernehmen.Paul fügte hinzu: "Ich möchte Greg persönlich für seine außergewöhnlichenLeistungen danken, die er in den 20 Jahren, in denen er Inizio Engage zu einemder größten und am besten integrierten globalen Unternehmen gemacht hat, dassich um die Belange von HCPs und Patienten kümmert. Greg ist besondersqualifiziert, uns dabei zu helfen, uns auf einige der wichtigstenWachstumsbereiche für zu konzentrieren - sowohl für Inizio als auch für unsereKunden."Erfahren Sie hier mehr über die skalierte Vermarktungsplattform von Iniziohttps://inizio.com/Über InizioInizio ist ein Kommerzialisierungspartner, der maßgeschneiderte, innovativeLösungen anbietet, um Gesundheits- und Biowissenschaftsunternehmen bei ihrerklinischen Entwicklung und Kommerzialisierung zu unterstützen und den Zugang fürPatienten zu maximieren. Die Experten von Inizio begleiten ihre Kunden durchjeden entscheidenden Moment im Lebenszyklus ihrer Anlagen, indem sie dasKomplexe vereinfachen, den Wert freisetzen und die Behandlungsergebnisseverbessern.Inizio verfügt über fünf spezialisierte Geschäftsbereiche, die jeweils ausBest-in-Class-Unternehmen bestehen, die über die nötige Tiefe, Breite und Größeverfügen, um transformative Lösungen zu entwickeln und das Gesundheitswesen neuzu gestalten.Inizio wird von CD&R unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie uns:www.inizio.com (http://www.inizio.health/)mailto:daniel.mciver@ramarketingpr.comMedienkontakt:Daniel McIver: PR-Managerdaniel.mciver@ramarketingpr.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2613637/Inizio.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/inizio-beschleunigt-sein-wachstum-mit-drei-strategischen-fuhrungspositionen-302369288.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178606/5965343OTS: Inizio