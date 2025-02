Neue Lösung zum Management von Anwendungsrisiken

FOSTER CITY, Kalifornien (ots) - TotalAppSec integriert API-Sicherheit, Scannen

von Webanwendungen und KI-gesteuerte Malware-Erkennung in einem einzigen

risikobasierten Ansatz



Qualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.co

m/?_ga=2.26830653.1285044243.1557348334-2035024943.1528921512) ), ein führender

Anbieter von bahnbrechenden Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und

Compliance-Lösungen, stellt TotalAppSec vor. Die neue KI-gestützte Lösung für

das Management von Anwendungsrisiken ermöglicht es Unternehmen, Cyberrisiken von

kritischen Webanwendungen und APIs zu überwachen und zu minimieren. Qualys

TotalAppSec vereint API-Sicherheit, Web-Applikations-Scanning und

Web-Malware-Erkennung in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen und bietet

Unternehmen einen umfassenden Überblick über das Sicherheitsrisiko ihrer

Anwendungen und deren Zustand.





