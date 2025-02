Eine der größten Solar-Carport-Anlagen Deutschlands soll ab 2026 auf dem Messeparkplatz P10 sauberen Strom für die Stadt Essen liefern (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft

(EVV), die Messe Essen und die Startups ENVIRIA und ROOF+ wollen eines der

größten Solar-Carport-Projekte Deutschlands realisieren. Auf dem Messeparkplatz

P10 in Essen soll auf einer Fläche von 50.520 Quadratmetern eine

Photovoltaikanlage mit einer Leistung von mehr als 11.000 Kilowatt-Peak

entstehen. 25.000 Solarmodule können auf einem Carport montiert werden und

sollen die Stadt jährlich mit rund 11,2 Millionen Kilowattstunden sauberem Strom

versorgen. Dadurch sind jährlich CO2-Einsparungen von mehr als 5.200 Tonnen

möglich. Der Netzanschluss und die Inbetriebnahme sind für 2026 geplant.



"Dieses Projekt zeigt, wie urbane Räume für nachhaltige Energieversorgung

genutzt werden können", sagt Jochen Sander, Geschäftsführer der EVV. "Gemeinsam

mit der Messe Essen sowie den Unternehmen ENVIRIA und ROOF+ wollen wir in Essen

ein klares Zeichen für Klimaschutz und Innovation setzen."







für unsere zahlreichen internationalen Fachmessen, sondern auch für unsere

eigene Infrastruktur", erläutert Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe

Essen. "Der Ausbau erneuerbarer Energien ist uns daher ein großes Anliegen und

wir freuen uns sehr, künftig auf dem P10 ein starkes Signal für Klimaschutz zu

setzen."



Einfache Energiewende im öffentlichen Sektor



Auch ENVIRIA-Geschäftsführer Melchior Schulze Brock ist begeistert: "Wir wollen

der öffentlichen Hand einen einfachen Umstieg auf Solarstrom ermöglichen. Unser

360-Grad-Ansatz in Essen zeigt, wie das funktionieren kann." Von der Konzeption

über die Installation bis hin zur Instandhaltung kommt alles aus einer Hand.

"Mit ENVIRIA haben wir einen Partner, der uns von Anfang bis Ende begleiten und

eine auf die Bedürfnisse der Stadt Essen angepasste Lösung bieten kann. Das

macht die Umsetzung besonders effizient", erläutert Jochen Sander.



Solarstrom aus Essen für Essen



Nahezu 100 Prozent des erzeugten Stroms sollen direkt an die Stadt Essen

fließen. Und auch die Carports für die Photovoltaikanlage sollen aus dem

Ruhrgebiet kommen, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Gleichzeitig

zeigt das Projekt, wie bestehende Infrastruktur nachhaltig genutzt werden kann.



Meilensteine



Anlässlich der Beauftragung für den Solar-Carport verschafften sich Vertreter

der Stadt Essen, der EVV, der Messe Essen sowie der Solarunternehmen ENVIRIA aus

Frankfurt/Main und ROOF+ aus Bochum einen aktuellen Eindruck von dem Gelände.

Sobald die Planungen abgeschlossen sind und die Baugenehmigung vorliegt, startet

der Aufbau des Solar-Carports. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für

2026 vorgesehen.



Über die EVV



Die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) ist eine

Holdinggesellschaft der Stadt Essen. Sie hält Beteiligungen an der Stadtwerke

Essen AG, der Ruhrbahn GmbH und anderen Unternehmen. Die EVV forciert den Ausbau

von Erneuerbaren Energien. Sie beteiligt sich an der Schaffung zusätzlicher

Stromerzeugungskapazitäten durch Photovoltaik, erarbeitet eine Kommunale

Wärmeplanung für die Stadt Essen und verfolgt Projekte im Bereich der

Energieinfrastruktur.



https://evv-essen.de/



Über ENVIRIA



ENVIRIA ermöglicht Unternehmen einen radikal einfachen Umstieg auf Solarstrom.

Das Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und den

Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und

Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem

mietet ENVIRIA Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom.

Mehr als 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als

500 gewerbliche Projekte umgesetzt.



http://www.enviria.energy



Pressekontakt:



ENVIRIA Energy Holding GmbH

Alexandra Siokou

Chief Marketing Officer

Ferdinand-Happ-Str. 53

60314 Frankfurt am Main

Tel.: +49 174 243 85 95

eMail: mailto:alexandra.siokou@enviria.energy

Internet: https://enviria.energy/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172721/5965358

OTS: ENVIRIA Energy Holding GmbH





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte MBH Aktie zur Diskussion zur Diskussion

"Die Messe Essen ist die Plattform für Zukunftstechnologien. Das gilt nicht nurfür unsere zahlreichen internationalen Fachmessen, sondern auch für unsereeigene Infrastruktur", erläutert Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der MesseEssen. "Der Ausbau erneuerbarer Energien ist uns daher ein großes Anliegen undwir freuen uns sehr, künftig auf dem P10 ein starkes Signal für Klimaschutz zusetzen."Einfache Energiewende im öffentlichen SektorAuch ENVIRIA-Geschäftsführer Melchior Schulze Brock ist begeistert: "Wir wollender öffentlichen Hand einen einfachen Umstieg auf Solarstrom ermöglichen. Unser360-Grad-Ansatz in Essen zeigt, wie das funktionieren kann." Von der Konzeptionüber die Installation bis hin zur Instandhaltung kommt alles aus einer Hand."Mit ENVIRIA haben wir einen Partner, der uns von Anfang bis Ende begleiten undeine auf die Bedürfnisse der Stadt Essen angepasste Lösung bieten kann. Dasmacht die Umsetzung besonders effizient", erläutert Jochen Sander.Solarstrom aus Essen für EssenNahezu 100 Prozent des erzeugten Stroms sollen direkt an die Stadt Essenfließen. Und auch die Carports für die Photovoltaikanlage sollen aus demRuhrgebiet kommen, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Gleichzeitigzeigt das Projekt, wie bestehende Infrastruktur nachhaltig genutzt werden kann.MeilensteineAnlässlich der Beauftragung für den Solar-Carport verschafften sich Vertreterder Stadt Essen, der EVV, der Messe Essen sowie der Solarunternehmen ENVIRIA ausFrankfurt/Main und ROOF+ aus Bochum einen aktuellen Eindruck von dem Gelände.Sobald die Planungen abgeschlossen sind und die Baugenehmigung vorliegt, startetder Aufbau des Solar-Carports. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für2026 vorgesehen.Über die EVVDie Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) ist eineHoldinggesellschaft der Stadt Essen. Sie hält Beteiligungen an der StadtwerkeEssen AG, der Ruhrbahn GmbH und anderen Unternehmen. Die EVV forciert den Ausbauvon Erneuerbaren Energien. Sie beteiligt sich an der Schaffung zusätzlicherStromerzeugungskapazitäten durch Photovoltaik, erarbeitet eine KommunaleWärmeplanung für die Stadt Essen und verfolgt Projekte im Bereich derEnergieinfrastruktur.https://evv-essen.de/Über ENVIRIAENVIRIA ermöglicht Unternehmen einen radikal einfachen Umstieg auf Solarstrom.Das Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und denBetrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen undEnergiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdemmietet ENVIRIA Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom.Mehr als 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als500 gewerbliche Projekte umgesetzt.http://www.enviria.energyPressekontakt:ENVIRIA Energy Holding GmbHAlexandra SiokouChief Marketing OfficerFerdinand-Happ-Str. 5360314 Frankfurt am MainTel.: +49 174 243 85 95eMail: mailto:alexandra.siokou@enviria.energyInternet: https://enviria.energy/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172721/5965358OTS: ENVIRIA Energy Holding GmbH