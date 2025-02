Metro mit Kurssprung - Früherer Dax-Wert vor Börsenabschied

Airstrike schrieb gestern 22:16

Nein Squeeze out wird es nicht geben, aber ein Delisting. Zwar werden die Aktien auch danach wohl noch handelbar sein, aber natürlich nicht mehr im regulierten Markt und Metro wird auch die Prime Standard Kriterien nicht mehr erfüllen. Free Float wird weiter sinken und der Handel relativ illiquide sein, mit hohen spread, womöglich nur noch an einer Regionalbörse wie Hamburg. Aber wer dabei bleiben will, kann es natürlich den Großaktionären gleichtun. Die Annahme des Angebots ist freiwillig. Entwickelt sich Metro operativ gut, wird sich das sicher lohnen, aber es will gut überlegt sein, ob man so eine Aktie haben will.