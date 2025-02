ERP ist der Schlüssel zur Digitalisierung im produzierenden Mittelstand

Stuttgart/Leipzig (ots) - Gemeinsam mit den Mitausstellern Werkzeugbau

Winkelmühle, Optima und Karl Naumann auf der Messe Z (Halle 4, Stand E21)



Planat, einer der führenden Hersteller von ERP-Software für den produzierenden

Mittelstand, ist auf der diesjährigen Zuliefermesse Z in Leipzig in Halle 4

(Stand E21) präsent. Das Unternehmen präsentiert dort vom 11. bis 14. März die

aktuelle Version seines ERP-Systems FEPA, das seit über 40 Jahren zum Standard

in der mittelständischen Fertigungsindustrie gehört. Mitaussteller in Leipzig

sind Werkzeugbau Winkelmühle, Optima und Karl Naumann. "Wir zeigen anhand

konkreter Anwendungsfälle auf, wie Enterprise Resource Planning als Basis der

Digitalisierung in der Fertigung eine Schlüsselrolle für die Produktivität,

Effizienz und letztendlich Wettbewerbsfähigkeit spielt", sagt Christian Biebl,

Geschäftsführer von Planat.









Die Z ist eine der führenden internationalen Zuliefermessen in Europa. Alle zwei

Jahre ist sie Plattform für Zulieferer der unteren und mittleren

Produktionsstufen sowie für industrielle Dienstleister. Parallel findet auf dem

Leipziger Messegelände die Intec (Internationale Fachmesse für

Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik) statt. Gemeinsam

deckt das Messeduo Z und Intec die komplette Wertschöpfungskette rund um die

Fertigung ab. ERP spielt dabei eine Schlüsselrolle, wie der aktuelle Report

"ERP-Herausforderungen" von Planat ausweist. Für die Studie waren 196

mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe unterschiedlicher

Firmengrößen zu ihrer ERP-Strategie befragt worden.



Demnach stufen mehr als drei Viertel (76 Prozent) der kontaktierten

Fertigungsunternehmen das ERP-System als "sehr wichtig" und weitere 18 Prozent

als "wichtig" für eine generelle Digitalisierung im Mittelstand ein. Als weitere

Schlüsselsysteme insbesondere für das produzierende Gewerbe wurden in der

Umfrage DMS (Dokumentenmanagementsystem, 73 Prozent) und CRM (Customer

Relationship Management, 71 Prozent) sowie BI (Business Intelligence, 41

Prozent) genannt (Mehrfachnennungen waren erwünscht). Ein entscheidender Faktor

für den Unternehmenserfolg liegt in den täglichen Entscheidungsprozessen auf

Grundlage aktueller Informationen aus allen Bereichen, von Einkauf über

Produktion und Logistik bis zum Vertrieb.



Planat-Geschäftsführer Christian Biebl erklärt dazu: "Je genauer die Planung in

einem Unternehmen abläuft und je weniger Ad-Hoc-Entscheidungen getroffen werden

müssen, desto besser kann die Kostenkontrolle sein. Das betrifft nicht nur





