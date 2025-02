ZenaTech startet Tests seiner Batterien mit hoher Energiedichte für ZenaDrone, um die Flugzeiten der Drohne ZenaDrone 1000 für US-Verteidigungsanwendungen zu verlängern

Vancouver, British Columbia, (6. Februar 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass ZenaDrone in diesem Quartal mit Testarbeiten an Batterien mit hoher Energiedichte für die KI-Multifunktionsdrohnen ZenaDrone 1000 beginnen wird, die auf militärische und kommerzielle Anwendungen ausgelegt sind. Batterien mit hoher Energiedichte sind leicht und ermöglichen längere Flugzeiten der Drohnen, größere Zuverlässigkeit und Ausdauer für längere Verteidigungseinsätze, höhere Nutzlasten und einen größeren operativen Erfolg bei einem breiten Spektrum militärischer Anwendungen. ZenaDrone wird die Batterien der mit ZenaTech verbundenen Gesellschaft Galaxy Batteries Inc. einsetzen.