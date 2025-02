JPMorgan warnt vor steigender Konkurrenz durch Altcoins wie Solana!

Ethereum steht zunehmend unter Druck, da konkurrierende Blockchains wie Solana und spezialisierte Layer-2-Netzwerke Marktanteile gewinnen. Laut einer Analyse von JPMorgan-Strategen um Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou hat Ethereum in den letzten Monaten nicht nur gegenüber Bitcoin, sondern auch gegenüber vielen Altcoins an Wert verloren. Die Marktbeherrschung von Ethereum ist auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gefallen – ein Zeichen für den wachsenden Wettbewerb im Blockchain-Sektor.

Laut JPMorgan gibt es zwei zentrale Gründe für die schwache Performance von Ethereum. Zum einen steht die Blockchain unter wachsendem Konkurrenzdruck durch günstigere und skalierbarere Netzwerke wie Solana und verschiedene Layer-2-Lösungen. Diese bieten niedrigere Transaktionskosten und eine höhere Effizienz, wodurch immer mehr Aktivität von Ethereums Mainnet auf diese Alternativen abwandert.

Zum anderen fehlt Ethereum eine klare, übergeordnete Investment-Story, die institutionelle Anleger überzeugt. Während Bitcoin sich als digitales Gold und sicherer Hafen etabliert hat, mangelt es Ethereum derzeit an einem vergleichbaren, einprägsamen Narrativ, das langfristig Vertrauen schafft.

Selbst nach Ethereums Dencun-Upgrade, das durch sogenannte "Blobs" die Transaktionskosten senken und die Skalierbarkeit verbessern sollte, zeigt sich dieser Trend weiter. Statt auf dem Ethereum-Mainnet bleibt die Aktivität zunehmend auf Layer-2-Lösungen.

Der Exodus der DeFi-Schwergewichte

Eine weitere große Herausforderung für Ethereum ist der Abzug führender dezentraler Anwendungen auf eigene Blockchains. Plattformen wie Uniswap, dYdX und Hyperliquid wechseln zu anwendungsoptimierten Netzwerken, um Kosten zu senken und die Performance zu steigern.

Besonders der geplante Wechsel von Uniswap zu Unichain könnte Ethereum empfindlich treffen. Als einer der größten Gas-Verbraucher im Ethereum-Ökosystem könnte Uniswaps Abgang die Gebühreneinnahmen des Netzwerks drastisch reduzieren. Niedrigere Transaktionsgebühren bedeuten weniger verbrannte Token, was die Gefahr erhöht, dass Ethereum inflationär wird.

Kann Ethereum seine Dominanz in DeFi, Stablecoins und Tokenisierung behaupten?

Trotz aller Herausforderungen bleibt Ethereum weiterhin führend in den Bereichen Stablecoins, DeFi und Tokenisierung. Ob diese Dominanz jedoch langfristig gesichert ist, bleibt laut JPMorgan fraglich. Um Ethereum für institutionelle Investoren attraktiver zu machen, setzen Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin und die Ethereum Foundation nun auf gezielte Förderungen. So soll etwa das von ehemaligen Wall-Street-Händlern gegründete Startup Etherealize helfen, Ethereum besser in die Finanzbranche zu integrieren.

Tokenisierung wird oft als einer der größten potenziellen Wachstumsmärkte für Ethereum betrachtet. Doch JPMorgan warnt: Der Wettbewerb durch alternative Netzwerke wird auch in Zukunft "intensiv" bleiben. Ethereum muss sich also weiterhin strategisch positionieren, um nicht weiter Marktanteile zu verlieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

