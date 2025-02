„Infusionstherapie versorgt den Körper direkt und schnell mit Nährstoffen.“

Im Interview erklärt sie, welche Vorteile die Infusionstherapie bieten kann und für wen sie besonders geeignet ist.

Immer mehr Menschen möchten etwas Gutes tun und Ihren Körper stärken. Könnten Sie uns zunächst erklären, was genau unter Infusionstherapie zu verstehen ist und wie sie dabei helfen kann?

Die Infusionstherapie ist eine effektive Methode, um den Körper gezielt mit essentiellen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen. Da die Verabreichung direkt über die Vene erfolgt, wird der Verdauungstrakt umgangen, was eine maximale Aufnahme und schnelle Wirkung ermöglicht. Gerade in stressigen Zeiten oder bei anhaltender Müdigkeit kann die Infusionstherapie dabei helfen, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Infusionen können individuell auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden und unterstützen unter anderem das Energielevel, die Zellregeneration und das allgemeine Wohlbefinden. Infusionen können gezielt eingesetzt werden, um das Wohlbefinden zu steigern und die Gesundheit ganzheitlich zu unterstützen.

Welche Vorteile bietet die Infusionstherapie gegenüber der oralen Einnahme von Nährstoffen oder Medikamenten?

Der größte Vorteil der Infusionstherapie liegt in der direkten Aufnahme der Wirkstoffe ins Blut, wodurch eine maximale Bioverfügbarkeit erreicht wird. Im Gegensatz zur oralen Einnahme entfällt der Verdauungsprozess, bei dem Nährstoffe durch Enzyme abgebaut und teilweise verloren gehen. So können Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen schneller und in optimaler Dosierung wirken. Gerade bei eingeschränkter Nährstoffaufnahme über den Darm, erhöhtem Bedarf oder akuten Defiziten ermöglicht die Infusionstherapie eine schnelle und gezielte Versorgung des Organismus.

Für welche Personengruppen oder Beschwerden ist die Infusionstherapie besonders geeignet?

Die Infusionstherapie eignet sich besonders für Personen mit diagnostiziertem Nährstoffmangel, chronischer Erschöpfung, Burnout-Symptomen, Migräne oder Immunschwäche. Sie kann auch bei erhöhtem Bedarf, etwa bei Sportlern zur Regeneration oder in Phasen erhöhter körperlicher und mentaler Belastung, unterstützend wirken. Durch die gezielte intravenöse Zufuhr werden Defizite effizient ausgeglichen. Wichtig ist jedoch eine individuelle Anamnese, um die Therapie optimal auf die Bedürfnisse des Patienten abzustimmen.

Welche Risiken oder Nebenwirkungen können bei einer Infusionstherapie auftreten?

Wie bei jeder intravenösen Anwendung können auch bei der Infusionstherapie Nebenwirkungen auftreten. Mögliche Nebenwirkungen umfassen lokale Reizungen wie Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle sowie seltene Unverträglichkeitsreaktionen auf bestimmte Inhaltsstoffe. In seltenen Fällen kann es zu Kreislaufproblemen, wie Blutdruckabfall oder Schwindel, kommen. Um diese Risiken zu minimieren, ist eine individuelle Anamnese vor der Behandlung wichtig, ebenso wie die fachgerechte Durchführung und Überwachung durch qualifiziertes Personal. So kann gewährleistet werden, dass die Infusion sicher und optimal verträglich ist.

Wie läuft eine typische Infusionstherapie-Sitzung ab, und wie lange dauert sie?

Eine Infusionstherapie beginnt mit einem ausführlichen Vorgespräch, um den individuellen Bedarf zu ermitteln und eine Infusionslösung zusammenzustellen. Nach hygienischer Vorbereitung wird eine periphere Venenverweilkanüle, meist am Unterarm oder Handrücken gelegt und die Infusion unter kontrollierten Bedingungen verabreicht. Die Behandlung dauert je nach Zusammensetzung zwischen 30 und 60 Minuten, während der Patient entspannt sitzen oder liegen kann. Während der gesamten Sitzung wird die Infusion überwacht, um eine optimale Verträglichkeit und maximale Wirkung sicherzustellen. Viele Patienten berichten bereits während oder kurz nach der Behandlung von einem spürbaren Energieschub und verbessertem Wohlbefinden.

Wie häufig sollte eine Infusionstherapie durchgeführt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen?

Wie oft eine Infusion sinnvoll ist, hängt von den persönlichen Bedürfnissen ab. Manchmal reichen bereits monatliche Sitzungen, während andere von einer wöchentlichen Anwendung profitieren. Eine individuelle Anpassung und gegebenenfalls Laborwerte helfen, die ideale Frequenz zu bestimmen. Bei akuten Mangelzuständen oder hoher körperlicher und mentaler Belastung kann eine wöchentliche Infusion sinnvoll sein, während zur langfristigen Gesundheitsprävention oft eine Behandlung im monatlichen Rhythmus ausreicht. Die optimale Häufigkeit richtet sich nach dem individuellen Bedarf und kann durch regelmäßige Anpassungen sowie labordiagnostische Kontrollen optimiert werden.

Was sollten Interessierte beachten, bevor sie sich für eine Infusionstherapie entschieden?

Vor einer Infusionstherapie ist es wichtig, sich umfassend beraten zu lassen und einen qualifizierten Behandler mit medizinischer Fachkompetenz zu wählen. Eine detaillierte Anamnese und gegebenenfalls labordiagnostische Untersuchungen helfen, die Therapie individuell abzustimmen und mögliche Kontraindikationen auszuschließen. Zudem sollten bestehende Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahmen berücksichtigt werden. Eine Infusionstherapie sollte immer gezielt und bedarfsgerecht erfolgen, um den bestmöglichen Nutzen für die Gesundheit zu gewährleisten.

Vielen Dank für die ausführlichen Informationen, Frau Gevorkian-Brodska. Gibt es noch etwas, das Sie unseren Lesern mit auf den Weg geben möchten?

Es lohnt sich, auf die Signale des eigenen Körpers zu achten. Wenn man sich oft müde oder energielos fühlt, können gezielte Infusionen eine sinnvolle Unterstützung sein. Laboranalysen helfen dabei, den individuellen Bedarf zu bestimmen, sodass die Infusionstherapie genau abgestimmt werden kann.