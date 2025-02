Gas so teuer wie zuletzt im Herbst 2023 - Reserven schmelzen

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas hat seinen Höhenflug am Donnerstag fortgesetzt und den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht. Der richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam wurde im Mittagshandel bei 55,06 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2023.

Seit Mitte Dezember geht es mit dem Preis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff um mehr als 40 Prozent verteuert. Als Preistreiber werden am Markt jüngste Wetterprognosen genannt. Demnach dürften die Temperaturen in den kommenden Tagen in Nordwesteuropa weiterhin vergleichsweise niedrig sein, was den Heizbedarf wahrscheinlich erhöhen dürfte.