BlackRock setzt auf Bitcoin – Steht Europa vor einer Krypto-Revolution?

Der weltweit größte Vermögensverwalter, BlackRock, plant laut einem Bericht von Bloomberg die Einführung eines Bitcoin Exchange Traded Products (ETP) in Europa. Das Produkt soll in der Schweiz aufgelegt werden und könnte bereits in diesem Monat beworben werden. Damit setzt der Finanzriese seinen globalen Expansionskurs im Kryptosegment fort und nimmt direkten Einfluss auf den europäischen Markt.

Das geplante Bitcoin-ETP wäre das erste Krypto-Produkt von BlackRock außerhalb der USA. In den Vereinigten Staaten hat sich der im Januar 2024 gestartete iShares Bitcoin ETF (IBIT) als großer Erfolg erwiesen: Innerhalb eines Jahres sammelte der Fonds fast 60 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Die Expansion nach Europa deutet darauf hin, dass BlackRock das Potenzial des Kryptomarktes noch nicht ausgeschöpft sieht.