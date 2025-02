XRP vor Breakeven-Point – Kurs auf über 8 US-Dollar, sagt dieser Analyst

Seit der Einführung des Escrow-Systems im Jahr 2017 gibt Ripple monatlich 1 Milliarde XRP-Token frei. Ein Teil bleibt für interne Zwecke reserviert, während der Rest in den Handel gelangt. Im Januar 2025 führte der Verkauf von 226 Millionen XRP innerhalb weniger Tage zu einem kurzfristigen Kursrückgang. Allerdings konnte Ripple durch ausreichend Nachfrage den Verkaufsdruck abfangen und die Performance des Tokens stabilisieren.

Ripple hat am 1. Februar 2025 eine Milliarde XRP-Token aus seinen Treuhandkonten freigegeben. Bei einem Kurs von 2,56 US-Dollar pro Token entspricht dies einem Gesamtwert von rund 2,56 Milliarden US-Dollar. Wie in den vergangenen Monaten könnten bis zu 300 Millionen XRP für den Verkauf auf den Markt kommen.

Der XRP-Kurs befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase unter 3 US-Dollar. Trotz der regelmäßigen Freigaben sehen Analysten weiterhin Potenzial für einen deutlichen Anstieg – so der bekannte Krypto-Analyst Dark Defender. Laut seiner Analyse auf X könnte XRP eine starke Aufwärtsdynamik entwickeln, sobald der Widerstand bei 3 US-Dollar durchbrochen wird. Er prognostiziert einen ersten Anstieg auf 5,85 US-Dollar, bevor der Kurs schließlich auf über 8 US-Dollar steigen könnte.

Seine Prognose basiert auf der Elliott-Wellen-Theorie, die Marktbewegungen in vorhersehbare Muster gliedert. Dark Defender geht davon aus, dass sich XRP aktuell in der dritten Welle befindet – eine der stärksten Bewegungen in diesem Zyklus.

Sollte der prognostizierte Anstieg eintreten, könnte die Marktkapitalisierung von XRP auf etwa 462 Milliarden US-Dollar wachsen. Damit würde XRP Ethereum überholen und zur zweitgrößten Kryptowährung nach Bitcoin aufsteigen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

