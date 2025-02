1 Megatrend-Aktienfonds, der MSCI-World- & DAX-ETFs überflügelt

Ein entsprechender Aktienfonds, der gleichzeitig in viele verschiedene Megatrends unserer Zeit investiert und dabei bisher sogar Indizes wie den DAX, S&P 500 und MSCI World übertroffen hat, ist der M&G Global Themes Fund.

Unsere Welt befindet sich in einem ständigen Wandel, der durch immer neue Innovationen angetrieben wird. Davon profitieren einerseits Erfinder und Unternehmer und andererseits die gesamte Gesellschaft. Gleichzeitig schaffen Erstere im Zuge dessen viele Arbeitsplätze und tragen einen Großteil zur Staatsfinanzierung bei. Das Leben wird so stetig angenehmer, was zu einer höheren Lebenserwartung, sinkenden Wochenarbeitsstunden und nicht zuletzt einem höheren Lebensstandard führt.

Wie der M&G Global Themes Fund investiert

Die in Deutschland handelbaren Anteile des weltweit anlegenden Aktienfonds wurden bereits im November 2000 aufgelegt. Der M&G Global Themes Fund hat seitdem nicht nur verschiedene Krisen überstanden, sondern auch von zahlreichen Trends profitiert.

Seit 2019 wird er von Alex Araujo gemanagt, der vor allem auf die Themen demografischer Wandel, technologische Innovation, Nachhaltigkeit & Umwelt sowie Infrastruktur & Urbanisierung setzt.

Die Themenauswahl erfolgt anhand einer Analyse der Makroökonomie, der Demografie, der Regierungspolitik, der Staatsausgaben und der aktuellen technologischen Innovationen.

Nach der Selektion aussichtsreicher Branchen sucht das Fondsmanagement in ihnen gezielt nach Unternehmen, die über eine besonders gute Marktstellung verfügen und zusätzlich die drei Komponenten Qualität, Wachstum und angemessene Bewertung in sich vereinen.

Dazu zählen derzeit beispielsweise Unternehmen wie Amazon, Amgen und BYD. Auch das Thema künstliche Intelligenz kommt durch Aktien wie Equinix, Microsoft, Oracle und Alphabet nicht zu kurz. Viele der gehaltenen Aktien zahlen zudem steigende Dividenden, was zu einer Verstetigung der Fondsperformance beiträgt.

„Unbewiesene Konzepte und Modeerscheinungen“, die oft auch an unprofitablen Geschäftsmodellen erkennbar sind, geht Alex Araujo hingegen aus dem Weg. So lassen sich beispielsweise keine Solar- und Wasserstoff-Unternehmen im Portfolio wiederfinden, die alle unter einem hohen Wettbewerbsdruck leiden. Der Fondsmanager investiert stattdessen in Infrastrukturwerte und Versorger, die diese Bereiche indirekt abdecken und stetige Cashflows aufweisen.

Der M&G Global Themes Fund kennt regional und nach Marktkapitalisierung keine Einschränkungen, auch wenn er seinen Schwerpunkt derzeit auf große US-Konzerne legt. So kann er beispielsweise auch Schwellenländer-Aktien beimischen, wenn sie alle Auswahlkriterien erfüllen.

M&G Global Themes Fund vs. MSCI-World-Index

Bisher übertraf der M&G Global Themes Fund alle wichtigen Indizes und erzielte insgesamt eine Performance von mehr als 467 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg der MSCI-World-Index um etwa 202,7 Prozent .

Wer im November 2000 beispielsweise 50.000 Euro investiert hat, besitzt heute 283.618 Euro.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.mandg.com/

Fazit

Der M&G Global Themes Fund ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der in zahlreiche aussichtsreiche Bereiche unserer Zeit investiert, dabei ausschließlich auf Qualitätswerte zu angemessener Bewertung setzt und so viele große Indizes in der Entwicklung übertrifft.

Er verwaltet derzeit 2,73 Milliarden Euro und ist in der ausschüttenden Variante auch über die Börse handelbar (05.02.2025).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte