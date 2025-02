Höhere Kosten zehren bei ING am Gewinn - Aktie sackt ab

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat 2024 wegen der gesunkenen Zinsen und höherer Kosten weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss sei um rund zwölf Prozent auf knapp 6,4 Milliarden Euro gefallen, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit fiel der Gewinnrückgang noch höher aus als von Experten erwartet. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die ING-Aktie gab zur Mittagszeit fast drei Prozent nach und war damit größter Verlierer im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Das bisherige Jahresplus schrumpfte damit auf rund zweieinhalb Prozent zusammen.