ING Deutschland erzielt stärkstes Kundenwachstum seit über 15 Jahren

ING Deutschland Presse

https://ots.de/4F3OcN

Frankfurt am Main (ots) -



Frankfurt am Main (ots) -





- 10-Mio.-Ziel praktisch erreicht: Anstieg um netto über 570.000 Neukunden aufgut 9,9 Mio.- Zweithöchstes Ergebnis seit Gründung: 2,12 Mrd. Euro vor Steuern (2023: 2,47Mrd. Euro)- Privatkundeneinlagen erreichen Rekordwert von über 150 Mrd. EuroDie ING Deutschland hat ihr Ziel von 10 Mio. Kunden bis Ende 2025 praktischschon im abgelaufenen Jahr erreicht: 2024 gewann die Bank netto über 570.000neue Kundinnen und Kunden (2023: 254.000) und steigerte deren Anzahl aufinsgesamt über 9,9 Mio. (2023: 9,4 Mio.). Es war das stärkste Kundenwachstumseit über 15 Jahren. Mit 2,12 Mrd. Euro vor Steuern erzielte die Bank zudem daszweithöchste Ergebnis ihrer 60-jährigen Unternehmensgeschichte.Lars Stoy, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland: "2024 war einkommerziell außergewöhnlich starkes Jahr, das die Ambitionen der ING inDeutschland unterstreicht. Durch unser starkes Wachstum in Deutschland tragenwir entscheidend dazu bei, die Position der ING-Gruppe als erfolgreiche,europäische Bank auszubauen. Mit dem richtigen Angebot im richtigen Moment habenwir Kunden gewonnen und den Grundstein gelegt, die Kundenbeziehungen zuvertiefen. Wir werden daran arbeiten, mit unseren Produktangeboten und digitalenServices noch besser und individueller auf verschiedene Kundenbedürfnisseeinzugehen."Die Anzahl der Hausbankkundinnen und -kunden , die neben dem Girokonto mitmonatlichem Geldeingang mindestens ein weiteres Produkt der Bank nutzen, wuchsum rund 290.000 auf 3,0 Mio. (2023: 2,7 Mio.). Davon nutzen 2,6 Mio. regelmäßigdie ING-App für ihre Bankgeschäfte ("Mobile Primary Customer"), verglichen mit2,3 Mio. 2023.Nurten Erdogan, Finanzvorständin der ING in Deutschland: "Auch inherausfordernden Zeiten mit schnell sinkenden Zinsen sind Wachstum undProfitabilität Konstanten der ING Deutschland. Unsere breite Aufstellung alsUniversalbank und die konsequente digitale Transformation unserer Prozesse undServices sind dafür erfolgsentscheidend."Rekordwerte bei Girokonten und KundeneinlagenDie Anzahl der Girokonten stieg per Ende 2024 auf 3,9 Mio. Damit führte die Bankrund 500.000 mehr Girokonten als im Vorjahr (3,4 Mio.). Das Girokonto war dasbeliebteste Einstiegsprodukt der Neukundinnen und -kunden.Die Einlagen in Sparprodukten und auf Girokonten wuchsen um 4,6 Prozent aufeinen Rekordwert von 150,2 Mrd. Euro (2023: 143,6 Mrd. Euro). Ein Großteil davon