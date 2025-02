Aktionärsbrief

Werte Aktionäre,

im Vorjahr hat IperionX mit der Entwicklung seines Virginia Titanium Campus und den dortigen, schnell voranschreitenden Innovationsaktivitäten einen entscheidenden Schritt in Richtung Wachstum gemacht. Wir bauen eine Industrie wieder auf, in der Amerika einst führend war – und läuten eine neue Ära ein, in der wir Hochleistungstitan mit bahnbrechenden, kostengünstigen und energieeffizienten Technologien herstellen – direkt hier in den USA.

Der Virginia Titanium Campus von IperionX

Das „Wundermetall“

Titan wird seit Langem als überlegenes Metall angesehen – es ist stärker als Stahl und Aluminium, weist eine geringe Dichte auf und ist nahezu korrosionsbeständig. Doch die aktuelle Standard-Produktionsmethode – der in den 1940er Jahren entwickelte Kroll-Prozess – ist nach wie vor ein energieintensives, chargenbasiertes und kostenintensives Verfahren, das sich nur schwer skalieren lässt. Diese Ineffizienzen haben dazu geführt, dass Titan nur in speziellen, leistungsfähigen und kostenintensiven Anwendungen zum Einsatz kommt. Das wird sich nun ändern

Titan Aluminium Stahl CP-Ti Ti64 1XXX 6XXX Kohlenstoffstahl 316L Edelstahl Streckgrenze (MPa) 275–450 880–970 50–100 145–290 250–700 205 Zugfestigkeit (MPa) 345–550 950–1.100 90–200 240–310 400–850 485 Dichte (g/cm³) 4,5 4,4 2,7 2,7 7,9 8,0 Verhältnis Stärke/Gewicht 100 220 37 107 89 26 Korrosionsbeständigkeit Typische Korrosionsrate (mm/Jahr, Meerwasser) < 0,0001 < 0,0001 0,01–0,1 0,005–0,05 0,1–1,0 0,0005–0,002 Polarisationswiderstand (Rp, Ω·cm²) > 10⁶ > 10⁶ 10³–10⁴ 10³–10⁴ 10²–10³ ca. 10⁵

Der Durchbruch, auf den Titan gewartet hat

Die Industriegeschichte zeigt, dass, wenn ein neuer wissenschaftlicher Durchbruch die Kosten für ein überlegenes Material senkt, ganze Industrien darum herum entstehen. Dies war im 19. Jahrhundert bei Stahl und im 20. Jahrhundert bei Aluminium der Fall.

- Das Bessemer-Verfahren revolutionierte in den 1850er Jahren die Stahlerzeugung, indem es die Produktionskosten um 80 % senkte und die Produktion drastisch skalierte. Dieser wissenschaftliche Durchbruch machte Stahl nicht nur für Eisenbahnen, Brücken und Wolkenkratzer erschwinglich, sondern war auch ein Katalysator für das rasche industrielle Wachstum, das die US-Wirtschaft antrieb.

- Der Hall-Héroult-Prozess bewirkte im späten 19. Jahrhundert dasselbe für Aluminium. Aluminium, das einst ein Edelmetall war, das nur sparsam eingesetzt wurde, wurde durch eine einzige industrielle Prozessinnovation ausreichend günstig, um in großem Umfang verwendet werden zu können – in Autos, Flugzeugen und Verpackungen.

In beiden Fällen erkannten die Unternehmen, die neue Produktionsverfahren einführten und innovativ waren – Carnegie Steel, Bethlehem Steel und ALCOA –, dass technologische Durchbrüche nicht auf fragmentierten Lieferketten oder Vertriebskanälen basieren konnten. Diese Unternehmen bauten ganzheitliche Lieferketten auf und kontrollierten die Versorgung mit Rohstoffen bis hin zu deren Endprodukten, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Der entsprechende Durchbruch bei Titan erfordert einen eigenen revolutionären Prozess. IperionX ist davon überzeugt, dass es mit seinen eigenen Technologien die Titanindustrie revolutionieren wird.

Revolutionierung der Titanproduktion

Der traditionelle Kroll-Prozess und die anschließenden Barrenschmelzverfahren sind von Natur aus ineffizient.

Beim Kroll-Prozess werden Titanminerale zunächst einem karbothermischen Chlorierungsprozess unterzogen, um Titantetrachlorid (TiCl4) zu erzeugen – ein energie- und kohlenstoffintensives und hochkorrosives Material.

Das TiCl4 wird anschließend mit geschmolzenem Magnesiummetall reduziert und einem langwierigen Destillationsprozess unterzogen (oftmals mehr als zwei Wochen), um Titanmetallschwamm herzustellen – ein poröses Zwischenmaterial, das mehrfach in einem Vakuumofen geschmolzen werden muss, um Titanbarren zu bilden.

Diese großen Barren müssen dann zahlreiche Hochtemperaturprozesse durchlaufen, um Titanstangen, -platten und -bleche herzustellen, aus denen anschließend halbfertige Titanprodukte gefertigt werden – oftmals mit erheblichen Ertragsverlusten.

Um eine fertige Titankomponente herzustellen, ist ein überraschend material- und kostenintensiver Fertigungsschritt erforderlich. Die Hersteller müssen für gewöhnlich bis zu 80 oder 90 % der Titanplatten, -stangen oder -stäbe abtragen, um eine fertige Titankomponente herzustellen. Laut einer gemeinsamen Studie des Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des US-Energieministeriums und Boeing kann allein dieser Bearbeitungsschritt etwa 50 % der Kosten der fertigen Titankomponente ausmachen.

Kurz gesagt: Der Kroll-Prozess und das anschließende Barrenschmelzverfahren erfordern eine Kette komplexer, kapitalintensiver und kostspieliger Schritte zur Herstellung von Titanmetallteilen. Diese langwierige Kette von Prozessschritten führt zu langen Vorlaufzeiten für Produkte, die weit über ein Jahr betragen können.

IperionX kann die komplexen Prozessschritte beseitigen und somit Ineffizienzen und Kosten reduzieren.

Unser Hydrogen-Assisted Metallothermic Reduction (HAMRTM)-Verfahren stellt kostengünstiges Titanpulver direkt aus recycelten Titanabfällen oder inländischen mineralischen Rohstoffen her – die Herstellung von Titanmetallbarren entfällt dadurch zur Gänze. Stattdessen stellt IperionX einen hochreinen „Barren“ in Pulverform her, der mit traditionellen pulvermetallurgischen Techniken und unserem Hydrogen Sintering and Phase Transformation- (HSPTTM)-Verfahren zu Metallprodukten umgewandelt wird.

Durch die Kombination der Effizienz herkömmlicher pulvermetallurgischer Verfahren, wie etwa isostatisches Kaltpressen und uniaxiales Pressen (eine weit verbreitete Fertigungsmethode zur Herstellung von kostengünstigen Stahlteilen in großen Mengen für die Automobil- und Energieindustrie), mit unserem HSPT-Verfahren können wir qualitativ hochwertige und kostengünstige endkonturnahe Teile zu einem Bruchteil der Kosten der herkömmlichen Lieferkette für Titanmetall herstellen.

Pulvermetallurgische Pressverfahren von IperionX

Früher führten Titanteile, die im traditionellen Argon-Sinterverfahren hergestellt wurden, zu Produkten mit schlechteren Eigenschaften im Vergleich zu geschmiedeten Teilen aus Titanmetall. Die etablierte Industrie konnte keinen Weg finden, die Vorteile der traditionellen Pulvermetallurgie für die Herstellung kostengünstiger Metallteile aus Hochleistungstitan zu nutzen.

Vergleich der Mikrostruktur von Titan-64-Legierungen von links nach rechts: Argon-Vakuum-Sintern, ultrafeinkörniges, gleichachsiges und bimodales HSPT-Derivat und traditionell verarbeitete Produkte

Die Technologien von IperionX revolutionieren dieses überholte Modell. Unser Verfahren wurde konzipiert, um verarbeitete Produkte wie Stangen, Platten und Bleche herzustellen, aber auch um endkonturnahe Titankomponenten zu produzieren, die die Ertragsverluste bei der Herstellung (in manchen Fällen von 10 % auf 90 % Ertrag, eine Verbesserung um eine Größenordnung) und die mit der Bearbeitung der Teile in Zusammenhang stehenden hohen Kosten reduzieren.

Unser revolutionäres Verfahren verändert die Wirtschaftlichkeit der Titanproduktion grundlegend.

Weniger Abfall und Kosten durch endkonturnahe Titanherstellung

Jahrzehntelang wurde der Einsatz von Titan aufgrund dessen komplizierter Herstellung und hohen Kosten eingeschränkt. Mit unseren patentierten Technologien reduzieren wir Abfälle und den Energieverbrauch und senken die Kosten, wodurch Titan auch für Industrien interessant wird, für die es bis dato nicht wirtschaftlich war.

Die Boeing 787 ist ein gutes Beispiel dafür. Für die 787 werden etwa 53 t (116.000 lbs) halbfertiges Titan („Ausgangsprodukt“, „buy“) benötigt, um nur 9 t (19.000 lbs) fertige Titankomponenten („Fertigprodukt“, „fly“) zu erhalten. Eine Studie von ORNL und Boeing[1] aus dem Jahr 2012 kam zum Ergebnis, dass eine Senkung dieses „buy-to-fly“-Verhältnisses von 6:1 (sechs gekaufte Tonnen für jede im Flugzeug verwendete Tonne) auf 2:1 zu erheblichen Kosteneinsparungen sowohl beim Material als auch bei der Bearbeitung führen könnte – zumal die Bearbeitung bis zu 50 % der Gesamtkosten eines Teils ausmachen kann. Boeing ist nur ein Beispiel dafür, wie dringend die Industrie einen Weg braucht, um Titan kostengünstiger zu machen.

IperionX ist davon überzeugt, dass es noch größere Kostenvorteile als beim Beispiel der 787 erzielen kann. Unser Produktionsverfahren reduziert nicht nur das „buy-to-fly“-Verhältnis und die damit in Zusammenhang stehenden Bearbeitungskosten, sondern macht auch das energieintensive Schmelzen der Barren und die Warmumformungsschritte überflüssig, die für die Herstellung von halbfertigem Titan erforderlich sind. Aus derselben ORNL/Boeing-Studie geht hervor, dass die Warmumformung vom Barren zum halbfertigen Produkt fast die Hälfte der Kosten ausmachen kann – oder etwa 25 % der Kosten für ein fertig bearbeitetes Titanteil.

Dieser Logik folgend schätzen wir, dass an dem Punkt, an dem IperionX Titan zu denselben Kosten wie herkömmliche Titanbarren herstellt, die Kosten für eine Titankomponente um etwa 75 % gesenkt werden können. Bei Anwendungen mit einem „buy-to-fly“-Verhältnis von 10:1 oder mehr – wie etwa bei Unterhaltungselektronik, Verbindungselementen und anderen kleinen oder komplexen Komponenten – können die Kosteneinsparungen über 90 % betragen.

Rückverlagerung einer unterbrechungsfreien amerikanischen Titanlieferkette

Viel zu lange waren die USA für ihren Titanbedarf von ausländischen Quellen abhängig, wobei die globalen Lieferketten von China und Russland dominiert wurden. Über 70 % der globalen Titanschwammproduktion stammt aus diesen beiden Ländern, was nicht nur für kritische Branchen wie die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, sondern auch für die nationale Sicherheit der USA ein inakzeptables Sicherheitsrisiko darstellt.

IperionX ist bestrebt, eine unterbrechungsfreie Titanlieferkette aufzubauen – in Amerika, für Amerika. Unsere doppelte Rohstoffstrategie beseitigt die Abhängigkeit von ausländischen Quellen durch zwei sich ergänzende Ansätze: die Beschaffung von ungenutztem, in Amerika erzeugten Titanabfällen und die Verwendung von Titanmineral-Rohstoffen vom zu 100 % unternehmenseigenen und genehmigten Titanprojekt in Tennessee, sobald dieses erschlossen wird.

Das Projekt Titan ist Amerikas größte vollständig genehmigte und unerschlossene Quelle für Titan- und Seltenerdmineralien, das in einer einfachen, kostengünstigen Sandlagerstätte vorkommt. Das Projekt Titan stellt sicher, dass IperionX eine wesentliche Rohstofflösung kontrolliert, um eine unterbrechungsfreie Ende-zu-Ende-Lieferkette für Titanmetalle aufzubauen. Sobald es erschlossen wird, weist das Projekt Titan das Potenzial auf, die Metallproduktionsprozesse von IperionX mit Titanmineralien zu deutlich niedrigeren Kosten zu versorgen als gekaufte Titanabfälle.

Karte der globalen Produktion von Titanmetallschwämmen

2024 – ein Jahr der Errungenschaften

Erster Ende-zu-Ende-Produktionslauf von IperionX

Ich freue mich bekannt zu geben, dass wir alle im Aktionärsbrief des Vorjahres genannten Ziele erreicht haben, wobei die wichtigsten Errungenschaften im Jahr 2024 folgende beinhalten:

- Beginn kommerzieller Betriebe mit Inbetriebnahme unseres großen HAMR-Ofens in Virginia

- Abschluss unseres ersten Ende-zu-Ende-Produktionslaufs, der außergewöhnliche Ergebnisse lieferte und Möglichkeiten für weitere Prozessverbesserungen eröffnete

- Weiterentwicklung einfacher und hocheffizienter Fertigungsmöglichkeiten durch traditionelles pulvermetallurgisches Pressen und unser revolutionäres HSPT-Verfahren

- Sicherung weiterer strategischer Partnerschaften, einschließlich eines Vertrags mit einem großen Automobilunternehmen und einer Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium hinsichtlich der Untersuchung, wie die Titanrückverlagerungslösung von IperionX die nationale Sicherheit der USA stärken kann

- Abschluss des Erwerbs des geistigen Eigentums, das das revolutionäre Titantechnologieportfolio des Unternehmens umfasst

- Sicherstellung einer starken Liquidität zur Skalierung unserer Aktivitäten durch zwei Finanzierungen in Höhe von ca. 100 Mio. USD, durch die neue hochkarätige institutionelle Investoren als Aktionäre von IperionX gewonnen wurden

2025 – die Verwirklichung unseres „Bessemer-Moments“

In Zukunft richten wir unser Hauptaugenmerk weiterhin auf den Aufbau der einzigen ganzheitlichen Ende-zu-Ende-Titanmetalllieferkette in den USA. Unsere wesentlichen Ziele in diesem Jahr sind folgende:

- Hochfahren und Optimieren der kommerziellen Produktion mit unseren Technologien von Abfällen bis zum fertigen Titanprodukt

- Steigerung der Kundennachfrage durch ein erweitertes Angebot an Prototypen, Produktentwicklung und kommerziellen Produktionsläufen in kleineren Mengen

- Weitere Optimierung der enormen Möglichkeiten, die wir für Effizienzsteigerungen sehen, einschließlich der Beseitigung von Prozessschritten und der Senkung der Produktionskosten für die Herstellung unseres Titanpulvers

- Fortsetzung der Innovation mit unserer HSPT-Prozesstechnologie, mit der wir aus unserem Titanpulver qualitativ hochwertige Titanprodukte herstellen können, entweder als endkonturnahe oder als verarbeitete Produkte, mit Materialeigenschaften, die jenen von geschmiedeten Titanprodukten entsprechen oder diese übertreffen

- Erweiterung und Vertiefung unserer Position in der Verteidigungsindustrie durch Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium

Der Erfolg dieser und anderer Initiativen wird es IperionX ermöglichen, eine Vorreiterrolle dabei zu spielen, Titan zum Metall der Wahl für moderne Industrien zu machen.

Ein abschließendes Wort des Dankes

Nichts von alledem wäre möglich ohne die harte Arbeit und das Engagement des Teams von IperionX sowie ohne die unerschütterliche Unterstützung durch unsere Interessensvertreter. Ich danke unseren Aktionären, Kunden, Lieferanten und Regierungsvertretern für ihr Vertrauen und ihre Partnerschaft im Jahr 2024.

Das Betriebsteam von IperionX in Virginia

Auf dieser aufregenden Reise in das Jahr 2025 wünsche ich allen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Titanindustrie und entwickeln sinnvolle Veränderungen für kommende Generationen weiter.

Mit freundlichen Grüßen,

Anastasios Arima

Chief Executive Officer & Managing Director

IperionX Limited

