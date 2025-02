Europas Börsen profitierten von gut aufgestellten Unternehmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - In dem robusten globalen Wachstumsumfeld lohnt sich laut den Experten der Societe Generale ein Blick auf die europäischen Aktienmärkte. Zwar sei die politische Unsicherheit in Europa und insbesondere in Deutschland aktuell hoch, sagte am Donnerstag in Frankfurt Alain Bokobza, der bei der französischen Bank für die Verteilung des Anlagevermögens verantwortlich ist. Immerhin dürfte sich der neue alte US-Präsident Donald Trump bei seiner Zollpolitik nun Europa und vor allem Deutschland vorknöpfen, das viel mehr Waren in die USA exportiert als von dort importiert. Zudem sei hierzulande insgesamt die Konsumstimmung sehr schwach. Aber die europäischen Unternehmen hätten ihre Bilanzen gestärkt und sich so gewappnet.

Wie gut Europas Unternehmen derzeit dastehen, lässt sich Bokobza zufolge unter anderem am Anleihenmarkt ablesen. Dort bewege sich das Verhältnis von Auf- und Abstufungen der Kreditbonität der Firmen auf Rekordniveau. Zudem befinde sich die Profitabilität der Unternehmen vielfach auf historisch hohem Niveau, und die Ausschüttungen in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden sendeten starke Botschaften an die Anleger.