"Wir rasen jetzt auf die letzte Ausfahrt zu." Das sagt die neue Chefin der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK) im Handelsblatt über den Zustand der deutschen Wirtschaft. Sie nennt die Besonderheitheit des Mittelstandes, mit Unternehmen, die tief in den Regionen verwurzelt sind. Aber: so schlechte zahlen und eine so schlechte Stimmung habe sie noch nie gesehen.

Und deswegen auch ihr erster Appell an die Wirschaft: Es muss sich was ändern. Denn sie betont: Wir steuern auf das dritte Rezessionsjahr in Folge zu. Novum in der Nachkriegsgeschichte.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit drei Jahren in einer Rezession. Im Jahr 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem bereits 2023 ein Rückgang von 0,3 Prozent verzeichnet wurde. Aus Deutschland wird Schrumpfland.

Dabei gebe es kein Erkenntnisproblem, sagt die neue DIHK-Chefin, aber es gebe ein Umsetzungsproblem. Was ist die Lösung?

Melnikov schlägt vor, dass sich die ersten 100 Tage um die Themen Bürokratie, Steuern, Energie, Fachkräfte und Infrastruktur drehen sollten, um schnell Lösungen auf den Weg zu bringen.

Am Beispiel Bürokratieabbau fordert sie Planungssicherheit für Unternehmen und verweist beispeilsweise auf die Vielzahl der erlassenen EU-Richtlininen rund 13.000 zwischen 2019 bis 2024).

"Die Lösung kann nur sein: streichen, streichen, streichen", sagt sie laut Handelsblatt.

Ein weiteres Beispiel ist die Energiepolitik: Es sei völlig paradox, wenn die Energiepreise durch Grundsatzentscheidungen der Politik erst hochgetrieben werden und dann durch spezielle Förderprogramme für einzelne Unternehmen oder Branchen runtersubventioniert werden würden.

Sie hat keine Sorgen, Deals mit Trump abzuschließen, da sie ins Feld führt, dass die USA 750 Millarden US-Dollar an Warenwert in die EU importiert.

Die neue DIHK-Chefin empfiehlt sich für ihr Amt, gibt Orientierung und zeigt klare Perspektiven für Unternehmen, um in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten erfolgreich zu navigieren. Glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst. Denn, wie heißt es noch aus dem Ärzte-Song: "Es ist nicht schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, aber es wär deine Schuld, wenn sie so bleibt."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 21.783PKT auf TTMzero (06. Februar 2025, 15:06 Uhr) gehandelt.





