Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Deutsche Anleihen haben zu Wochenbeginn von der Einführung von US-Zöllen und der damit verbundenen Furcht der Anleger vor einem Handelskrieg profitiert. Experten verweisen mit Blick in die USA auf mögliche Auswirkungen der US-Zölle auf die US-Preisentwicklung. Allgemein wird ein Anstieg der Inflation in den USA erwartet, was auch Einfluss auf die Geldpolitik haben könnte. Nachdem die Kurse von US-Staatsanleihen zunächst mit der Einführung der Zölle zulegen konnten, gerieten sie im weiteren Handelsverlauf unter Druck, während die Renditen im Gegenzug zulegen konnten. Die Aussetzung der Zölle für Kanada und Mexiko hatte in der Folge zwar für eine gewisse Entspannung gesorgt, die Zölle auf chinesische Waren blieben jedoch in Kraft und China beschloss selbst Zölle. Eine weitere Eskalation, auch mit Blick auf die EU, halten Marktbeobachter weiter für möglich. Der Euro-Bund-Future reagiert mit einem Sprung von 131,07 auf 133,47 Prozentpunkte. Die Renditen deutscher Bundesanleihen geben spürbar nach. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell bei 2,36 %, in der Vorwoche standen 2,58 % auf der Kurstafel. Auch die 30-jährige Bundesanleihe verzeichnet einen Renditeabschlag von 2,8 % auf 2,58 %.

Spanien refinanziert sich bis 2035