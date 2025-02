So verhilft die A&M Unternehmerberatung Handwerkern zum perfekten Team (FOTO)

Hannover (ots) - Trotz umfassender Bemühungen haben viele Handwerker

Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Alexander Thieme sieht das Problem

jedoch nicht nur im Fachkräftemangel. Als Geschäftsführer der A&M

Unternehmerberatung setzt er deshalb gemeinsam mit seinem Team auf ganzheitliche

Lösungsansätze zur Steigerung der Attraktivität und Sichtbarkeit von

Handwerksbetrieben und erleichtert ihnen so den Zugang zu qualifizierten

Bewerbern. Wie sein Erfolgsrezept funktioniert und welche Rolle KI im Recruiting

der Zukunft spielt, beleuchtet dieser Beitrag.



Im Handwerk ist in den letzten Jahren ein regelrechtes Wettrüsten um Fachkräfte

entbrannt. Laut Zahlen des Zentralverbands Deutscher Handwerker (ZDH) herrscht

derzeit ein Engpass von mehr als 250.000 Fachkräften in den Handwerksberufen.

Dennoch gibt es klare Unterschiede in der Situation - und das nicht nur auf

regionaler Ebene, sondern auch zwischen individuellen Betrieben. "An einigen

Betrieben zieht der Fachkräftemangel scheinbar spurlos vorbei", berichtet

Alexander Thieme von der A&M Unternehmerberatung. "Dabei handelt es sich in der

Regel um Firmen, die den Wandel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt

frühzeitig erkannt und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen haben."







mit den richtigen Mitteln anzusprechen, bevor die Konkurrenz das tut", fährt

Alexander Thieme fort. Mit der A&M ist er für viele Fachfirmen aus dem Handwerk

der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu gewinnen und sich

von der Masse abzuheben. Mit einem Netzwerk aus über 1.000 Partnern und einem

Fokus auf langfristige Zusammenarbeit ist die A&M bestens dafür aufgestellt,

ihren Partnern in allen Bereichen vom Recruiting über Neukundengewinnung bis hin

zu Kooperationen mit Zulieferern kompetent zur Seite zu stehen.



Alexander Thieme: Attraktivität und Sichtbarkeit - die zwei Säulen des

erfolgreichen Recruitings



Die wenigsten Fachkräfte befinden sich heute aktiv auf der Suche nach einem Job

- schließlich befinden sich die meisten von ihnen bereits in einer festen

Anstellung. Allerdings sind viele von ihnen zu einem Wechsel bereit, sollte sich

ihnen ein attraktives Angebot bieten. Um diesen wechselwilligen Kandidaten ein

solches zu bieten, müssen Handwerksbetriebe heute mehr bieten als ihre

Mitbewerber. Strukturierte Prozesse und zukunftssichere Arbeitsplätze sind dafür

ein Muss. "Nur wer attraktive Konditionen bietet und potenziellen Bewerbern





