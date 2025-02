Preservica sorgt mit neuen KI-Innovationen und Active Digital Preservation für verwertbare und zuverlässige Langzeitdaten

Da laut IDC bis zu einem Drittel der digitalen Inhalte langfristig (mehr als sieben Jahre lang) aufbewahrt werden müssen, stellen unleserliche oder verlorene Daten aufgrund mangelhafter Aufbewahrungsrichtlinien, veralteter Dateiformate und versehentlicher oder absichtlicher Änderungen oder Löschungen nicht nur ein ernsthaftes Compliance-, Reputations- und Rechtsrisiko dar, sondern beeinträchtigen auch die Fähigkeit eines Unternehmens, KI für die Wertschöpfung und Prozessautomatisierung zu nutzen.

„Da das Volumen und die Komplexität digitaler Inhalte immer rascher zunehmen, ist eine solide und sichere Grundlage von sofort nutzbaren, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Langzeitdaten zu einem strategischen Muss geworden, das für die Minimierung von Compliance-Risiken, die Optimierung der SharePoint-Nutzung und den Einsatz von KI für Wettbewerbsvorteile unerlässlich ist“, so Stuart Read, Chief Product Officer bei Preservica. „Die Sicherstellung, dass Langzeitdaten intelligent verwaltet und automatisiert in nutzbaren Formaten gepflegt werden, ist ein zentrales Anliegen unserer ‚Active Digital Preservation‘-Software. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit unserer globalen Community von Anwendern im Jahr 2025 daran zu arbeiten - mit neuen Innovationen wie einem Rahmenwerk für die optimierte Nutzung von KI, flexiblen und intuitiven Metadatenfunktionen sowie erweiterten Optionen für die eingebettete Archivierung und digitale Konservierung in Microsoft 365.“