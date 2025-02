Die wichtigste Veranstaltung für Kaffeefachleute

GENF, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 6. Februar 2025 / World of Coffee, die unverzichtbare Veranstaltung für Kaffeefachleute, -enthusiasten und -innovatoren aus aller Welt, findet vom 26. bis 28. Juni 2025 im Palexpo SA in Genf (Schweiz) statt. Nach dem rekordverdächtigen Erfolg der World of Coffee in Kopenhagen wird diese Leitmesse für Kaffee voraussichtlich über 13.000 Kaffeefachleute aus mehr als 160 Ländern zu drei Tagen voller Geschäftsmöglichkeiten, Networking und Weiterbildung begrüßen. Unterstützt wird die von der Specialty Coffee Association (SCA) veranstaltete Messe und Konferenz von den Sponsoren BWT Water + More (Host Sponsor), Barista Attitude (Platinum Sponsor), Nestlé Professional (Diamond Sponsor) und Alpro (Gold Sponsor). Café de Colombia wird Kolumbien als „Portrait Country“ mit einzigartigen kulturellen Aktivitäten und einem Pop-up-Café-Erlebnis vorstellen.

„Genf ist der ideale Austragungsort für unsere europäische Leitmesse, denn die Stadt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Herzen Europas und ist ein wichtiger Akteur auf dem globalen Kaffeemarkt. Die World of Coffee ist bekannt für ihre dynamische Atmosphäre, ihre interessanten Ausstellungen und ihre innovativen Erkenntnisse. Auch unsere Veranstaltung 2025 verspricht, diese Tradition weiterzuführen und eine Plattform für globale Zusammenarbeit und Innovation zu bieten“, so Yannis Apostolopoulos, CEO der Specialty Coffee Association. „Genf verfügt über eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur, erstklassige Konferenzeinrichtungen und ist ein internationales Drehkreuz, das für Teilnehmer aus aller Welt erreichbar ist. Wir freuen uns darauf, mit der lebendigen und leidenschaftlichen Schweizer Kaffeegemeinschaft und dem Schweizer Ortsverband der SCA auf der letztjährigen erfolgreichen World of Coffee Europe-Veranstaltung aufzubauen und die globale Kaffeegemeinschaft zusammenzubringen, um Ideen auszutauschen, Erfolge zu feiern und die Branche voranzubringen.“