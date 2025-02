Die US-Blockchain-Firma Kadena und der kroatische Fußballverband (HNS) wollen gemeinsam als Partner das Fan-Engagement revolutionieren

NEW YORK CITY, NEW YORK / ACCESS Newswire / 6. Februar 2025 / Kadena, Branchenführer auf dem Gebiet der skalierbaren Blockchain-Technologie, und der kroatische Fußballverband (Hrvatski nogometni savez, HNS) sind eine zukunftsweisende Partnerschaft eingegangen, um den Fans der kroatischen Fußballnationalmannschaft ein reibungsloses digitales Fan-Engagement zu ermöglichen. Diese Partnerschaft umfasst alle großen internationalen Fußball-Events bis ins Jahr 2028, einschließlich des FIFA World Cup 2026 und der Fußball-Europameisterschaft UEFA Euro 2028.

Kadena und der kroatische Fußballverband wollen gemeinsam als Partner das Fan-Engagement revolutionieren

Diese Zusammenarbeit ermöglicht öffentlichkeitswirksame Aktivierungen, den Zugang zur VIP-Erlebniswelt sowie die Migration des ERC-20-Fan-Tokens VATRENI des HNS von Polygon nach Kadena über die Kinesis Bridge.

„Das Ziel, das wir mit dem [VATRENI-] Token verfolgen, besteht darin, die Grenzen der bisherigen Fan-Engagement-Möglichkeiten zu erweitern und ein stärker zukunftsorientiertes Fanerlebnis zu bieten. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit unserem Partner das Ökosystem des kroatischen Fußballverbandes mit einer Vielzahl an neuen Technologien wie KI-Tools, virtuellen Erfahrungen und personalisierten Aktivierungen zu bereichern und damit dem Fanerlebnis eine völlig neue Dynamik zu geben“, so Joel Woodman, Head of Partnerships bei Kadena.

Diese Vision teilt auch HNS-Präsident Marijan Kustić: „HNS hat es sich zur Aufgabe gemacht sicherzustellen, dass sich der kroatische Fußball im Hinblick auf die Zukunft weiterentwickelt und sich an den vorherrschenden Trends orientiert, nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Gesellschaft als Ganzes, vor allem was die Fußballbegeisterten und Fans der kroatischen Nationalmannschaft betrifft. Die Erlebniswelten der Fans entwickeln und verändern sich genauso rasant wie die neuen Technologien, wie etwa Kryptowährungen, und die künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in unseren Alltag. Mit dieser Entwicklung wollen wir Schritt halten und sie durch unser Projekt VATRENI auch fördern.“