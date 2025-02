DeepSeek-Crash war erst der Anfang – Jim Chanos warnt vor unberechenbarem Markt!

Chanos erkennt Anzeichen für eine zunehmende Spekulation an der Börse, jedoch nicht in dem Ausmaß wie im Boomjahr 2021, als der S&P 500 um 27 Prozent stieg. Er betont die Notwendigkeit, zwischen Unternehmen mit gerechtfertigten Bewertungen und überbewerteten Titeln zu unterscheiden.

"Die wirklichen Risiken werden so etwas wie DeepSeek sein, das aus heiterem Himmel kommt und die Denkweise der Menschen verändert. Per Definition wissen wir nicht, was das ist", sagte der berühmte Shortseller Jim Chanos gegenüber Bloomberg.

Chanos, der für seine legendäre Short-Wette gegen Enron bekannt ist, wandelte seinen Hedgefonds 2023 in ein Family Office um. Dennoch sieht er bearische Investoren in einer schwierigen Lage, da es immer schwerer werde, Kapital zu beschaffen.

"Wenn wir Bewertungen nicht differenzieren können, ist der Kapitalismus kaputt. Man will nicht viel Geld in Enron und Theranos investieren. Man sollte es lieber in Amazon stecken", so der Investor.

Neben unerwarteten Marktschocks sieht Chanos vor allem politische Entwicklungen als treibende Kraft für Marktbewegungen. Besonders Trumps geplante 10-prozentige Zölle gegen China könnten weitreichende Auswirkungen haben.

"Ich denke, 10 Prozent werden nicht ausreichen. Man müsste sie sowohl gegenüber China als auch gegenüber der EU erheblich erhöhen, und das haben wir noch nicht gesehen. Wir müssen abwarten, was genau in den nächsten 30 oder 60 Tagen passiert. Eskaliert die Situation oder beruhigt sie sich?"

Tiefere Pullbacks voraus?

Auch Keith Lerner, Chef-Marktstratege von Truist, sieht 2025 als potenziell turbulentes Jahr. Während der S&P 500 trotz aller Unsicherheiten nur 1 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt, rät er Investoren zur Vorsicht.

"Da die Aktien nicht weit von ihren Allzeithochs entfernt sind und nach einem starken Januar, ist es verfrüht zu sagen, dass dieser aktuelle Rückschlag eine großartige Kaufgelegenheit darstellt."

"Was dieses Jahr auszeichnet, ist der etwas unerwartete Zeitpunkt der Volatilität", sagt auch Eddie Wen, globaler Leiter der digitalen Märkte bei JPMorgan, in einem Interview. "Die Märkte reagieren auf überraschende Weise auf Schlagzeilen, und ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend im aktuellen Klima fortsetzen wird."

Trotz der Unsicherheiten bleibt er zuversichtlich für die US-Wirtschaft. Die Widerstandsfähigkeit nach der Pandemie, der hohen Inflation und den Zinserhöhungen spreche für eine fortgesetzte Marktstärke. Lerner erwartet, dass große US-Unternehmen den Bullenmarkt stützen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





