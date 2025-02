Ältere Arzneien retten Lillys Jahresende - Gewichtssenker enttäuschen

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmahersteller Lilly ist im Schlussquartal 2024 stärker gewachsen als gedacht. Florierende Geschäfte mit den Diabetes- und Abnehmmitteln Mounjaro und Zepbound sorgten abermals für Schwung. Allerdings hatten sich Analysten wie schon im Vorquartal auch diesmal von beiden Medikamenten mehr erwartet. Dass Lilly trotzdem positiv überraschte, lag ausgerechnet an einem kräftigen Plus bei älteren Arzneien. Konzernchef David Ricks sprach gleichwohl von einem erfolgreichen Jahr 2024 und gab sich mit Blick auf 2025 optimistisch: Er bekräftigte die Umsatzprognose vom Januar. Seine Gewinnprognose für das Jahr liegt derweil im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel moderat an.

Das Unternehmen starte in das Jahr 2025 mit einer "enormen Wachstumsdynamik", sagte Ricks laut Mitteilung vom Donnerstag in Charlotte. Dem Konzern stünden mehrere wichtige Daten aus fortgeschrittenen Medikamentenstudien bevor. "Sollten diese positiv ausfallen, wird das unser langfristiges Wachstum beschleunigen."