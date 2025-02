COLE HAAN FEIERT DEN FRÜHLING MIT INNOVATIONEN, DIE SIE BEWEGEN

Die ikonische amerikanische Marke führt eine neue Ära von Schuhen und Accessoires ein, die modernste Ergonomie mit mühelosem Stil verbindet

NEW YORK, 6. Februar 2025 /PRNewswire/ -- In diesem Frühjahr kanalisiert Cole Haan die neue Energie der Saison mit seiner neuesten globalen Kampagne, Innovation That Moves You- eine Feier visionären Designs, das für den Rhythmus des echten Lebens geschaffen wurde. Bei Cole Haan geht Innovation über integrierte Funktionalität hinaus; es geht um Technologie und sorgfältiges Handwerk, das sich mühelos an Ihren Alltag anpasst, wohin auch immer er Sie führt. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Kundentermin oder beim Abendessen in letzter Minute - mit unseren innovativen Produkten können Sie Ihr Leben mit Komfort, Selbstvertrauen und mühelosem Stil meistern.