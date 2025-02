Erwartungen zu hoch: Warum der Paypal-Kurssturz übertrieben ist

Vor allem das enttäuschende Wachstum bei den "branded transactions", also den "nicht-markengebundenen" Zahlungen – Transaktionen, die nicht über Paypal sondern im Auftrag von Drittanbietern abgewickelt werden – trug nach Bekanntgabe der Zahlen maßgeblich zum Kurssturz von über 10 Prozent bei.

Alle Augen richten sich nun auf den Investorentag am 25. Februar. Entscheidend wird sein, ob das Management Klarheit über das Wachstum im branded Zahlungsverkehr schaffen kann, insbesondere in den USA, Großbritannien und Deutschland. Analysten erwarten zudem neue Details zu PayPals strategischen Initiativen rund um Braintree, Venmo und "PayPal Everywhere".

Falls das Management Investoren überzeugen kann, dass sich das Gewinnwachstum in 2026 beschleunigen wird, könnte das den Aktienkurs stützen. Zudem bleibt abzuwarten, ob PayPal neben den angekündigten Aktienrückkäufen von bis zu 6 Milliarden US-Dollar auch eine erste Dividende einführen wird.

Nach den Quartalszahlen heben die Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2025 und 2026 leicht an und rechnen nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 US-Dollar für 2025 (zuvor 4,91 US-Dollar) und 5,82 US-Dollar für 2026 (zuvor 5,69 US-Dollar). Das Kursziel bleibt unverändert bei 103 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 30 Porzent entspricht.

Trotz der positiven Einschätzung bleiben Risiken bestehen: PayPals Geschäft ist stark von konsumfreudigen Haushalten abhängig, die durch anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen unter Druck geraten könnten. Zudem bleibt abzuwarten, ob das Management die geplanten Effizienzsteigerungen und Margenverbesserungen erfolgreich umsetzen kann. Die anhaltende Konkurrenz durch Apple Pay und andere Zahlungsanbieter sorgt für zusätzliche Unsicherheit.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 76,20EUR auf Tradegate (06. Februar 2025, 16:12 Uhr) gehandelt.





