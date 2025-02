The Automotive Hall of Fame stellt bei einer exklusiven Feier in Neapel die 2025 neu aufgenommenen Mitglieder vor

"Die Klasse der 2025 aufgenommenen Personen zeigt den bemerkenswerten Einfluss, den Einzelpersonen auf die Automobilindustrie und ihren weitreichenden Einfluss ausgeübt haben", sagte Sarah Cook, Präsidentin der Automotive Hall of Fame. "Diese herausragende Gruppe von Pionieren und Visionären hat unsere Branche auf außergewöhnliche Weise geprägt, und wir freuen uns sehr, ihre Leistungen zu würdigen, während sie ihren rechtmäßigen Platz in der Hall of Fame einnehmen."

DEARBORN, Mich., 6. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die Automotive Hall of Fame gab die Klasse der 2025 aufgenommenen Personen bekannt - Ayrton Senna, Dieter Zetsche, Betty Skelton und David E. Davis Jr. Die Aufnahme in die Automotive Hall of Fame gilt als die größte Ehre, die einer Person in der Automobilbranche zuteil werden kann. Sie ist bemerkenswerten Persönlichkeiten vorbehalten, die durch ihre Leistungen den Automobil- und Mobilitätsmarkt mitgestaltet haben.

Die Ankündigung erfolgte auf der REVEAL 2025, einer Veranstaltung, zu der nur geladene Gäste kamen und die am 5. Februar im renommierten Royal Poinciana Golf Club in Naples, Florida, stattfand. Die Zusammenkunft aktueller und ehemaliger Würdenträger der Automobilindustrie ist die erste Station auf der "Road to Induction", die eine Reihe von Updates, Enthüllungen und exklusiven Einblicken in die diesjährigen Teilnehmer der Aufnahmezeremonie am 25. September 2025 bietet.

2025 Aufnahme in die Ruhmeshalle der Automobilindustrie

Zu den neuen Mitgliedern der diesjährigen Klasse gehören:

David E. Davis Jr. - David war ein legendärer Automobiljournalist, der für seinen scharfen Verstand, seine eloquente Schreibe und seine Leidenschaft für Autos bekannt war. Seine bahnbrechende Arbeit für Car and Driver und die Gründung von Automobile Magazine im Jahr 1985 definierten den Automobiljournalismus neu, indem sie technische Erkenntnisse mit kulturellen und emotionalen Perspektiven auf das Autofahren verbanden. Im Laufe seiner fünf Jahrzehnte währenden Karriere wurde Davis zu einem Mentor für junge Schriftsteller und wurde für seine überlebensgroße Persönlichkeit und seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, gefeiert. Heute beeinflusst sein Vermächtnis die Autokultur und den Journalismus weltweit.

Ayrton Senna - Ayrton Senna ist mit drei Weltmeisterschaften und 65 Pole-Positions einer der größten Fahrer der Formel 1. Senna, der für sein außergewöhnliches Können, seine intensiven Rivalitäten und sein Engagement für die Sicherheit bekannt ist, hat mit seinem Einsatz zu bedeutenden Fortschritten bei den Sicherheitsstandards im Motorsport beigetragen. Über den Rennsport hinaus bleibt der Fahrer eine Quelle der Inspiration für Tausende von Menschen in aller Welt. Seine Werte inspirierten zur Gründung des Ayrton-Senna-Instituts, das sich seit 30 Jahren für die Verbesserung des öffentlichen Bildungswesens und die Schaffung von Chancen für unterprivilegierte Kinder in Brasilien - seinem Heimatland - einsetzt und damit sein Vermächtnis und sein Engagement für soziale Belange widerspiegelt.

Betty Skelton - Betty, bekannt als die "First Lady der Ersten", war eine Pionierin im amerikanischen Motorsport und in der Luftfahrt und durchbrach die Grenzen für Frauen in männerdominierten Branchen. Sie wechselte von Rekorden in der Luftfahrt zu historischen Meilensteinen in der Welt des Automobils, u. a. wurde sie die erste Frau mit einer AAA-Rennfahrerlizenz und die erste weibliche Testfahrerin der Autoindustrie. Skeltons Partnerschaft mit Chevrolet machte sie zum Synonym für die Corvette, und ihre Landgeschwindigkeitsrekorde festigten ihren Status als Motorsportlegende.

Dieter Zetsche - Dieter Zetsche ist bekannt für seine transformative Führung, die Innovation, Nachhaltigkeit und globale Expansion in den Mittelpunkt stellt. Unter seiner Führung startete Daimler Initiativen wie den Smart und die Elektrofahrzeugmarke EQ und festigte damit seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Trotz der Herausforderungen hat Zetsche mit seinem strategischen Fokus auf Digitalisierung, Konnektivität und autonomes Fahren Daimler in die Zukunft geführt. Sein visionärer Ansatz und seine charismatische Führung haben Daimler und die gesamte Automobilindustrie nachhaltig geprägt.

Veranstaltungsdetails

Die Einführungs- und Preisverleihungszeremonie der Automotive Hall of Fame findet am Donnerstag, den 25. September 2025, in Detroit statt. Für Informationen zum Sponsoring der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Hanna Elayan unter helayan@thedrivingspirit.org oder 313-240-4000, Durchwahl 114.

