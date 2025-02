Ein All-in-One-Roboter-basiertes AS/RS, das die Mehrzahl der Prozesse im Lager abdeckt (FOTO)

Paris (ots) - Exotec , ein weltweit agierendes Unternehmen, das skalierbare

Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als

Lagerautomatisierungslösung realisiert, hat heute in Paris die nächste

Generation seines Skypod-Systems vorgestellt. Mit einer verbesserten Leistung,

höherer Lagerdichte und erweiterten Softwarefunktionen setzt die Lösung neue

Maßstäbe in der Logistikautomatisierung.



Die nächste Generation des Skypod-Systems

(https://www2.exotec.com/l/884033/2025-02-03/71ry2) bietet zahlreiche

Innovationen, darunter einen kompakteren Skypod-Roboter, Arbeitsstationen für

die Roboter-zu-Roboter-Kommissionierung sowie einem Wareneingangs- und

-ausgangssystem, genannt Exchanger. Kombiniert mit den neuen Softwarefunktionen,

steigert das den Durchsatz an einer einzelnen Arbeitsstation um 50 Prozent und

erhöht gleichzeitig die Lagerdichte um bis zu 30 Prozent im Vergleich zur

Vorgängerversion.





Der entscheidende Unterschied der nächsten Skypod-Generation ist die Fähigkeit,sowohl Each als auch Case Picking zu bewältigen, wodurch Exotec in der Lage ist,die Multichannel-Bedürfnisse seiner Kunden mit einer einzigen Lösung zuadressieren. Das System unterstützt nun auch eine Reihe von Logistikfunktionen,die traditionell externe Geräte und komplexe Subsysteme erfordern. Diesermöglicht es den Kunden nicht nur, den Warenfluss durch das Lager zuvereinfachen, sondern verkleinert auch den System-Footprint erheblich, indem derBedarf an Förderbändern, Sortieranlagen, externer Lagerung und Packstationenreduziert wird.Die Hauptfunktionen der nächsten Skypod-Generation im Überblick:- Native Buffer: Die nächste Generation des Skypod-Systems ermöglicht dieinterne Zwischenlagerung von teilweise abgeschlossenen oder abgeschlossenenAufträgen. Diese werden automatisch in den Regalen zwischengelagert, bis siefür den Versand oder die Weiterverarbeitung benötigt werden. Dies reduziertden Bedarf an externen Puffersystemen oder Bereitstellungszonen erheblich.- Strict Sequencing: Die nächste Skypod-Generation bietet eine präziseSequenzierung. Roboter gruppieren Aufträge und liefern sie in der gewünschtenReihenfolge an den Exchanger, der sie für die Weiterleitung vorbereitet. Diesermöglicht eine Beladung von Paletten, Containern oder LKWs auf der Grundlagevon Lieferrouten, Filial-Planogrammen oder anderen Entladeanforderungen, allesohne den Bedarf an externen Sortiergeräten.- Pick and Pack: Mit der nächsten Generation wird das Verpacken direkt in denKommissionierprozess integriert. Bediener kommissionieren direkt inFulfillment-Container, wodurch eine nachträgliche manuelle Verpackung