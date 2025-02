Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0362 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0360 (Mittwoch: 1,0422) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9652 (0,9595) Euro.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem sich der Euro an den vergangenen Tagen von seinem Kurseinbruch zu Beginn der Woche erholt hatte. Zur Wochenmitte war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,0442 Dollar gestiegen, was in etwa dem Niveau entspricht, das der Euro vor den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump hatte. Die in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe belasteten den Dollar nicht. Die Anleger warten auf den am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht.