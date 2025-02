Supermicro verstärkt die Produktion von NVIDIA Blackwell-Rack-Scale-Lösungen mit NVIDIA HGX B200

SAN JOSE, Kalifornien, 6. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt die vollständige Produktionsverfügbarkeit seiner End-to-End-KI-Rechenzentrums-Bausteinlösungen bekannt, die durch die NVIDIA Blackwell-Plattform beschleunigt werden. Das Supermicro Building Block Portfolio bietet die zentralen Infrastrukturelemente, die für die Skalierung von Blackwell-Lösungen mit einer außergewöhnlichen Zeitspanne bis zur Bereitstellung erforderlich sind. Das Portfolio umfasst eine breite Palette von luft- und flüssigkeitsgekühlten Systemen mit mehreren CPU-Optionen. Dazu gehört ein überlegenes thermisches Design, das traditionelle Luftkühlung, Flüssig-Flüssig- (L2L) und Flüssig-Luft-Kühlung (L2A) unterstützt. Darüber hinaus können eine vollständige Software-Suite für die Verwaltung von Rechenzentren, die Integration auf Rack-Ebene, einschließlich kompletter Netzwerk-Switching- und Verkabelungslösungen sowie die Validierung der L12-Lösung auf Clusterebene als schlüsselfertiges Angebot mit globaler Lieferung, professionellem Support und Service geliefert werden.

„In dieser transformativen Phase der KI, in der die Skalierungsgesetze die Grenzen der Rechenzentrumsfähigkeiten verschieben, liefern unsere neuesten NVIDIA Blackwell-basierten Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt wurden, eine herausragende Rechenleistung", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Die NVIDIA Blackwell GPU-Angebote von Supermicro in skalierbaren Plug-and-Play-Einheiten mit fortschrittlicher Flüssigkeits- und Luftkühlung bieten Kunden die Möglichkeit, eine Infrastruktur zu implementieren, die immer komplexere KI-Workloads unterstützt und dabei eine außergewöhnliche Effizienz bietet. Dies unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger, innovativer Lösungen, die KI-Innovationen beschleunigen."

Die NVIDIA HGX B200 8-GPU-Systeme von Supermicro nutzen die nächste Generation der Flüssigkeits- und Luftkühlungstechnologie. Die neu entwickelten Kühlplatten und die neue 250-kW-Kühlmittelverteilungseinheit (CDU) bieten mehr als die doppelte Kühlleistung der vorherigen Generation im gleichen 4U-Formfaktor. Erhältlich in den Konfigurationen 42U, 48U oder 52U, nimmt das Rack-Scale-Design mit den neuen vertikalen Kühlmittelverteilern (CDM) keine wertvollen Rack-Einheiten mehr ein. Dies ermöglicht 8 Systeme mit 64 NVIDIA Blackwell GPUs in einem 42U-Rack und bis zu 12 Systeme mit 96 NVIDIA Blackwell GPUs in einem 52U-Rack.

