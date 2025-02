KONJUNKTUR vom 06.02.2025 - 17.00 Uhr

LONDON - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,50 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet deutlich gestiegen. Ihre Zahl legte in der vergangenen Woche um 11.000 auf 219.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 213.000 Anträge gerechnet.

ROUNDUP/Ifo: Auftragsmangel im Wohnungsbau erreicht Rekordwert

MÜNCHEN - Ein Ende der seit bald drei Jahren anhaltenden Krise des deutschen Wohnungsbaus ist nicht in Sicht. In der monatlichen Konjunkturerhebung des Ifo-Instituts klagten 57 Prozent der Wohnungsbaufirmen über fehlende Aufträge, so viele wie noch nie zuvor. Auch die Erwartungen der Unternehmen für die nächsten Monate sind weiterhin mehrheitlich pessimistisch. "Die Krise im Wohnungsbau scheint inzwischen zum Normalzustand geworden zu sein", sagte Klaus Wohlrabe, der Leiter der Ifo-Umfragen. Die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank hätten bisher zu keiner Entspannung der Situation geführt.

ROUNDUP: Arbeitgeber fordern Anhebung des Rentenalters

BERLIN - Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl pochen Deutschlands Arbeitgeber auf eine Anhebung des Rentenalters in Deutschland je nach Entwicklung der Lebenserwartung. "In den Wahlprogrammen und im Wahlkampf kommen die Sozialsysteme zu kurz", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Frankreichs Parlament verabschiedet strittigen Sparhaushalt

PARIS - Nach monatelangem Streit hat Frankreichs Parlament den überfälligen Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Eine Mehrheit von 219 zu 107 Senatoren stimmte im Oberhaus für den Gesetzestext.

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel fallen etwas stärker nach als erwartet

LUXEMBURG - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im Dezember etwas stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich gingen die Erlöse um 0,2 Prozent zurück, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Deutsche Industrie sammelt deutlich mehr Aufträge ein

WIESBADEN - Die angeschlagene Industrie in Deutschland hat Ende des vergangenen Jahres überraschend viele neue Aufträge erhalten. Im Dezember legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 6,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar einen Anstieg erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Zuwachs um 2,0 Prozent ausgegangen.

