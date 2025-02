DZ BANK stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas angesichts der jüngst präsentierten Geschäftszahlen von 128 auf 130 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die mittelfristig positiven Aussichten seien im stark zuru?ckgekommenen Aktienkurs des Windturbinenherstellers nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der große profitable Auftragsbestand werde sukzessive das Regiment u?bernehmen. Die politische Unsicherheit hingegen du?rfte an Relevanz verlieren./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 15:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 16:03 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 14,38EUR auf Tradegate (06. Februar 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m