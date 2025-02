Deutsche Indizes glänzen: DAX & Co. im Aufwind, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,20% und steht aktuell bei 21.892,68 Punkten. Ähnlich positiv entwickelt sich der MDAX, der um 1,27% zulegt und bei 27.039,07 Punkten notiert. Der SDAX folgt diesem Trend mit einem Plus von 0,88% und erreicht 14.695,92 Punkte. Besonders stark zeigt sich der TecDAX, der mit einem Zuwachs von 1,40% auf 3.829,10 Punkte klettert. Im Gegensatz dazu zeigt der Dow Jones eine leichte Schwäche und verliert 0,30%, womit er bei 44.727,44 Punkten steht. Der S&P 500 hingegen kann ein kleines Plus von 0,17% verbuchen und notiert bei 6.071,70 Punkten. Insgesamt dominieren in Deutschland die positiven Vorzeichen, während die US-Märkte uneinheitlich tendieren. Die starke Performance der deutschen Indizes könnte auf positive Unternehmensnachrichten oder wirtschaftliche Daten hindeuten, während in den USA möglicherweise Unsicherheiten oder Gewinnmitnahmen den Markt belasten.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von BASF mit einem Anstieg von 7,01%.Infineon Technologies folgt mit 5,51%, während Siemens Healthineers mit 5,45% ebenfalls signifikante Zuwächse verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 5,10%, gefolgt von Qiagen NV mit -3,86% und RWE, das um 2,53% fiel.Im MDAX sticht Wacker Chemie mit einem Anstieg von 7,01% hervor, dicht gefolgt von Aurubis mit 6,89% und Lanxess, das um 6,73% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von HENSOLDT mit einem Rückgang von 5,60%. K+S und AIXTRON folgen mit -3,56% und -2,01%.Im SDAX dominiert METRO mit einem beeindruckenden Anstieg von 37,52%. Kloeckner und Eckert & Ziegler zeigen ebenfalls starke Leistungen mit 9,34% und 6,01%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit RENK Group, die um 5,27% gefallen ist, gefolgt von Stabilus mit -4,64% und CECONOMY, das um 4,28% zurückging.Im TecDAX sind Eckert & Ziegler mit 6,01%, Infineon Technologies mit 5,51% und Siemens Healthineers mit 5,45% die Spitzenreiter.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Sartorius Vz. mit einem Rückgang von 2,07%, Qiagen NV mit -3,86% und HENSOLDT, das um 5,60% fiel.Im Dow Jones sind Caterpillar mit 1,99%, McDonald's mit 1,88% und Goldman Sachs Group mit 1,71% die Topperformer.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Honeywell International angeführt, das um 6,22% fiel, gefolgt von Salesforce mit -4,68% und Amgen mit -2,36%.Im S&P 500 stechen Ralph Lauren Registered (A) mit 12,83%, Tapestry mit 12,03% und Philip Morris International mit 9,25% hervor.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Rückgänge, angeführt von Molina Healthcare mit -8,30%, gefolgt von PTC mit -7,39% und Equifax mit -7,34%.