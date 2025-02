Dax klettert wieder auf neues Allzeithoch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag erneut ein Allzeithoch erreicht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.902 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss und so hoch wie nie zuvor. Im Handelsverlauf markierte der Index erst wenige Sekunden vorher bei 21.921 den höchsten Stand aller Zeiten.



"Nachdem es bereits in der vergangenen Woche nach dem DeepSeek-Schock zu einem Abverkauf und anschließender Rally von über 700 Punkten gekommen war, können sich die Anleger nach einem bisher identischen Wochenverlauf diesmal sogar über 800 Punkte Kursplus und ein neues Allzeithoch freuen", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qiagen! Long 38,00€ 0,29 × 14,00 Zum Produkt Short 43,26€ 0,30 × 13,50 Zum Produkt