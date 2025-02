US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,24 Prozent auf 109,48 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,45 Prozent.

Nach den Zollturbulenzen zu Beginn der Woche hat sich die Lage an den Anleihemärkten entspannt. Die in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stützten die Anleihen nicht. Die Anleger warten auf den am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht./jsl/he