Dax mit Rekordhoch - keine Zoll-Ankündigungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nur wenige Tage nach dem Dämpfer durch den US-Zollstreit wieder ein Rekordhoch erreicht. Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump blieben zuletzt aus und so verdrängten Anleger den ersten Zollschock, der die Börsen zum Wochenstart nach unten gezogen hatte. Eine Stütze waren Quartalszahlen deutscher Unternehmen.

Experte Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets verglich den Dax mit einem "Stehaufmännchen". Nach dem Montagsschock sei der Leitindex "zurück auf Los", doch vielleicht sei die Ruhe im Weißen Haus auch trügerisch, gab er nach den zuletzt turbulenten Handelstagen zu bedenken.

Laut den Commerzbank-Experten könnte ein größer gewordenes US-Leistungsbilanzdefizit von Trump schon bald mit neuen Androhungen quittiert werden. Auch die am Freitag erwarteten monatlichen US-Arbeitsmarktdaten rücken als potenzieller Marktbeweger näher. Sie könnten zum Zünglein an der Waage für die Erholung des Dax werden, schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Marktes. Die US-Jobdaten spielen eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank.

BASF setzte gemeinsam mit anderen Chemiewerten zu einer kräftigen Erholung an und gingen mit plus 7,2 Prozent an der Dax-Spitze aus dem Handel. Positive Impulse seien von dem US-Agrar-Spezialisten Corteva gekommen, hieß es von den Analysten von JPMorgan.

Die Aktien von Siemens Healthineers zogen um 5,3 Prozent an, nachdem der Medizintechnikkonzern im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen hatte. Aurubis war dank höherer Metall- und Schwefelsäurepreise mit Schwung in das neue Geschäftsjahr gestartet, was die Papiere des Kupferproduzenten an der MDax-Spitze um 7,4 Prozent steigen ließ.

Ein möglicherweise bald bevorstehendes Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin belastete Rüstungswerte. So büßten am Dax-Ende die Papiere von Rheinmetall 5,7 Prozent ein, nachdem sie am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht hatten. Die Anteilscheine von Hensoldt fielen als Schlusslicht im MDax um 6,2 Prozent. Im Nebenwerteindex SDax sackten Renk mit minus 5,9 Prozent auf den letzten Platz ab.

Ein Treffen zwischen Trump und Putin werde bald geschehen, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma, Leonid Slutsky, laut dem Nachrichtendienst Interfax. Beobachtern zufolge könnten bei diesem Treffen Wege zu einem Frieden in der Ukraine erörtert werden, was die Stimmung Händlern zufolge Rüstungsaktien gegenüber entsprechend eingetrübt hatte.

Für viel Gesprächsstoff sorgte Metro gesorgt, weil Großaktionär Kretinsky den Handelskonzern von der Börse nehmen will. Die Stamm-Aktien schnellten an der SDax-Spitze um fast 38 Prozent hoch.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,62 Prozent auf 5.356,63 Punkte. Die Börsen in London und vor allem in Zürich legten weniger stark zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab zum europäischen Handelsschluss etwas nach./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 48,06 auf Tradegate (06. Februar 2025, 18:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,74 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 30,77 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 769,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 630,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 920,00EUR was eine Bandbreite von -8,11 %/+34,19 % bedeutet.