AI Model Hub jetzt mit Teuken-7B und Llama 3.3 70B

Karlsruhe/Berlin (ots) - Während in der EU heftig über eine KI-Regulierung

debattiert wird, setzt IONOS (https://ots.de/vSkQ1r) , der führende europäische

Cloud-Enabler für kleine und mittlere Unternehmen, ein starkes Zeichen und

ergänzt seinen AI Model Hub um zwei leistungsstarke und unabhängige

Open-Source-Modelle neuester Generation: Teuken-7B und Llama 3.3 70B.

Interessenten können den IONOS AI Model Hub noch bis zum 31. März 2025

kostenfrei testen.



Made in Germany: Die erste KI, die europäisch denkt





Mit Teuken-7B haben Anwenderinnen und Anwender nun Zugriff auf einOpen-Source-Modell, das sieben Milliarden Parameter groß ist und speziell mitallen 24 Amtssprachen der EU trainiert wurde. Dabei stammt mehr als die Hälfteder Trainingsdaten aus nicht-englischen Texten.Im Vergleich dazu ist das Llama 3.1 8B Modell mit nur acht Prozentnicht-englischen Daten trainiert. Teuken bietet daher gerade für weniger starkverbreitete europäische Sprachen wie Polnisch, Tschechisch oder Ungarisch einenVorteil (https://opengpt-x.de/en/models/teuken-7b/) gegenüber den gängigenModellen. Das Modell wurde im Rahmen des Forschungsprojekts OpenGPT-X unterFederführung der Fraunhofer-Institute IAIS und IIS in Kooperation mit IONOSentwickelt und ist daher ein Musterbeispiel für Hightech 'Made in Germany'.Maximale Performance bei minimalem RessourcenverbrauchZusätzlich steht das neueste Modell von Meta im AI Model Hub von IONOS zurVerfügung: Das Text-to-text-Modell Llama 3.3 70B(https://www.llama.com/docs/model-cards-and-prompt-formats/llama3_3/) liefertmit weniger Rechenaufwand eine Leistung, die mit dem größeren Modell Llama 3.1405B (https://www.ionos.de/newsroom/news/ionos-ergaenzt-ai-model-hub-um-llama-3-1-405b-modell/) vergleichbar ist. Unternehmen und Entwickler erhalten durch dieIntegration in den Model Hub Zugang zu einer effizienten und hochwertigenOpen-Source-KI.Weitere Informationen zum AI Model Hub und den angebotenen Modellen finden Siehier (https://cloud.ionos.de/managed/ai-model-hub) .