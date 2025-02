Panama tritt aus chinesischer Seidenstraße-Initiative aus

PANAMA-STADT (dpa-AFX) - Im Zuge der Spannungen mit den USA um den Panamakanal verlässt Panama die chinesische Investitionsinitiative einer "Neuen Seidenstraße". Die chinesische Seite sei bereits über den Rückzug aus dem Projekt informiert worden, teilte der Präsident des mittelamerikanischen Landes, José Raúl Mulino, mit. Die "Neue Seidenstraße" ist ein Sammelbegriff für verschiedene Kooperationsprojekte in den Bereichen Handel und Infrastruktur zwischen China und anderen Ländern weltweit. Panama war 2017 beigetreten.

Der Seidenstraßen-Aus sei ausschließlich eine Entscheidung Panamas gewesen, erklärte Mulino. Sein Land habe kaum von dem Projekt profitiert. "Was hat es Panama in all den Jahren gebracht?", sagte Mulino auf einer Pressekonferenz.

Der neue US-Außenminister Marco Rubio war am Wochenende nach Panama gereist, um die Ansprüche Trumps auf die Kontrolle über den Panamakanal zu unterstreichen. Dabei hatte er auch gesagt, dass Chinas Einfluss auf die weltweite Wasserstraße inakzeptabel sei. China wies die Vorwürfe zurück und bedauerte einen möglichen Ausstieg Panamas aus dem Prestigeprojekt. Falls Panama unter dem Druck der USA seine Zusammenarbeit mit China zurückfahren sollte, wäre dies eine "bedauerliche Entscheidung", sagte der chinesische UN-Botschafter Fu Cong in New York./aso/DP/men