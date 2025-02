UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 14.000 Pence belassen. Analyst Michael Werner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Bericht, dass der Chef des Bereich Data & Analystics (D&A) das Unternehmen nach anderthalb Jahren verlassen habe. Ein Grund sei nicht genannt worden. Werner sieht darin aber kein negatives Indiz für den Zustand des D&A-Geschäfts oder die Partnerschaft zwischen LSE und Microsoft. Stattdessen sieht er die Kursschwäche an diesem Donnerstag als attraktive Einstiegschance./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 17:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 143EUR auf Tradegate (06. Februar 2025, 17:25 Uhr) gehandelt.