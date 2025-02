Trump: Drill baby, Ölpreis fällt, Zinsen sinken? Fake News!

Donald Trump glaubt an das Credo: Drill, baby, drill - dann fällt der Ölpreis, dadurch fällt die Inflation, weswegen dann die Zinsen sinken. Klingt super, ist aber leider Fake News. Denn die USA werden in den nächsten Jahren weniger und nicht mehr Öl fördern - weil die Zahl der Bohrlöcher zurück geht und viele dieser Öl-Förderstätten immer ineffektiver werden. Bis neue Öl-Quellen gefunden und förderfertig sind, wird es Jahre dauern. Ergo: die Trump-Logik, wonach der fallende Ölpreis die Inflation nach unten bringen und daher die Zinsen sinken würden, ist schon deshalb Quatsch (hinzu kommt: der Ölpreis ist für die Inflation nicht mehr so entscheidened qie noch in den 1970er-Jahren). Nun aber kommt noch der Handelskrieg dazu - Kanada will nun Teile seiner Öl-Lieferungen nicht mehr in die USA, sondern nach China schicken..

