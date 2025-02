AIF auf dem Forum für Innovation zur Richtungswahl 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - "Innovationen aus der Industrieforschung sind ein wesentlicher

Baustein für die dringend notwendige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des

Wirtschaftsstandortes Deutschland", erklärte Thomas Reiche, Vorstand der AIF

Allianz für Industrie und Forschung e.V., im Austausch auf dem "Forum Innovation

zur Richtungswahl 2025" am 30. Januar 2025 in Berlin.



Spitzenvertreterinnen und -vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

diskutierten hier über innovationspolitische Weichen, die in der kommenden

Legislaturperiode gestellt werden müssen. Das Forum haben der Stifterverband

(https://www.stifterverband.org/) , die Nationale Akademie der Wissenschaften

Leopoldina (https://www.leopoldina.org/leopoldina-home/) und die

VolkswagenStiftung (https://www.volkswagenstiftung.de/de) initiiert.









Das Expertentreffen unter dem Motto "Standort Deutschland: Zukunft durch

Forschung und Innovation" bot vor der Bundestagswahl die Möglichkeit, Positionen

und Konzepte der Parteien zu diesem Zukunftsthema vorzustellen und die

Anregungen aus Wirtschaft und Wissenschaft aufzunehmen. Die AIF Allianz für

Industrie und Forschung war durch ihren Vorstand Thomas Reiche vertreten. Die

hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft und Wissenschaft

machten gegenüber der Politik sichtbar, wie Innovationen, deren Förderung,

dringend notwendige Freiräume mit Verringerung von Bürokratie sowie Kooperation

und Wissenstransfer zu den wichtigsten Faktoren gehören, um die aktuell

schwierige Situation der deutschen Wirtschaft zu ändern und der Konkurrenz auf

dem Weltmarkt langfristig zu begegnen.



Thomas Jarzombek, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU und

forschungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, Oliver

Kaczmarek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der

SPD-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis90/DIE

GRÜNEN, und Christian

Angebot aus Wirtschaft und Wissenschaft an und stellten sich den Fragen aus dem

exklusiven Auditorium. Die Initiatoren schlugen vorab Veränderungshebel in einem

Thesenpapier (https://www.stifterverband.org/sites/default/files/2025-01/standor

t_deutschland_zukunft_durch_forschung_und_innovation.pdf) vor, darunter:

Neuordnung und Stärkung eines Bundesministeriums für Forschung und Innovation,

Abbau von regulatorischen Hürden, umsetzungsfokussierte Strategieplanung und

Roadmapping für priorisierte Missionen der Innovationspolitik, bessere Seite 2 ► Seite 1 von 2





