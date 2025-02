Hetronifly® (Serplulimab) erhält von der Europäischen Kommission (EK) die Marktzulassung für die Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im extensiven Stadium (ES-SCLC)

London (ots/PRNewswire) -



- Hetronifly ist der weltweit erste monoklonale Anti-PD-1-Antikörper (mAb), der

für die Erstlinienbehandlung von ES-SCLC (in Kombination mit Carboplatin und

Etoposid) zugelassen ist.

- Hetronifly ist der einzige in Europa zugelassene Anti-PD-1-mAb zur Behandlung

von ES-SCLC und ist bereits in China und mehreren südostasiatischen Ländern

zugelassen.

- Im Dezember 2022 erhielt Hetronifly von der Europäischen Kommission den

Orphan-Drug-Status für die Behandlung von SCLC, der 2025 erneuert wurde.

- Die Europäische Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO - European

Society for Medical Oncology) bewertet Serplulimab auf ihrer Magnitude of

Clinical Benefit Scale (MCBS) bei ES-SCLC mit 4 von 5 Punkten.



Accord Healthcare Limited (Accord) gab heute bekannt, dass die Europäische

Kommission (EC) das Anti-PD-1-mAb Serplulimab, das in Europa unter dem Namen

Hetronifly® vermarktet wird, offiziell für die Verwendung in Kombination mit

Carboplatin und Etoposid als Erstlinienbehandlung für ES-SCLC zugelassen hat.







Behandlung von ES-SCLC zugelassen wurde.



Serplulimab wurde von Henlius Biotech entwickelt. Im Jahr 2023 ging Henlius eine

Zusammenarbeit mit Intas Pharmaceuticals ein und gewährte Intas die exklusiven

Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Serplulimab in über 50 Ländern in

Europa und Indien. Diese jüngste Genehmigung gilt für alle 27 EU-Mitgliedstaaten

sowie für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, einschließlich Norwegen,

Island und Liechtenstein. Die Vermarktung in Europa wird von Accord geleitet.



Im Dezember 2022 erhielt Serplulimab von der Europäischen Kommission den

Orphan-Drug-Status für die Behandlung von SCLC; dieser wurde kürzlich vom

Ausschuss überprüft und erneuert.



Die ESMO bewertet Serplulimab mit 4 von 5 Punkten auf ihrer Skala für den

klinischen Nutzen (MCBS) bei ES-SCLC.



Paul Tredwell, Executive Vice-President, EMENA, Accord Healthcare, begrüßte die

Nachricht und sagte:



"Bei Accord haben wir uns dazu verpflichtet, das Leben von Patienten zu

verändern, und diese Zulassung von Hetronifly ermöglicht es uns, Patienten mit

kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium eine dringend benötigte

neue Behandlungsoption zur Verfügung zu stellen. Es unterstreicht auch unser

Engagement für den Ausbau unseres Spezialitätengeschäfts und die Förderung von

Innovationen in der Onkologie, einem Therapiebereich, in dem wir eine große

Tradition haben.



"Mit unseren Partnern bei Henlius können wir nun darauf vertrauen, dass einige





