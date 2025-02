Elegoo eröffnet Vorbestellungen für Centauri Carbon am 17. Februar und bietet zuverlässigen CoreXY-3D-Druck

SHENZHEN, China, 6. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, gibt heute auf seiner Website bekannt, dass Vorbestellungen für den mit Spannung erwarteten Centauri Carbon, den ersten CoreXY-FDM-3D-Drucker des Unternehmens, am 17. Februar morgens um 9:00 EST beginnen. Der Centauri, die Basisversion der Centauri-Serie, wird ebenfalls am selben Tag vorgestellt. Im Gegensatz zu Elegoos bisheriger FDM-Produktreihe, der Neptune-Serie, soll der Centauri Carbon ein unvergleichliches Benutzererlebnis bieten und sowohl Anfängern als auch Profis in verschiedenen Bereichen eine schnellere sowie zuverlässigere Leistung ermöglichen.

Benutzerfreundlich und zuverlässig für den privaten und professionellen Einsatz