Recharge meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver, BC - 6. Februar 2025 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) abgeschlossen und durch die Emission von 12.690.001 Einheiten zu einem Preis von 0,07 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von 888.300,07 $ erzielt hat (das „Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Warrant für den Kauf einer Stammaktie (ein „Warrant“).

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,10 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants enthalten eine Klausel für einen beschleunigten Verfall (die „Beschleunigungsklausel“). Gemäß der Beschleunigungsklausel kann das Unternehmen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Canadian Securities Exchange („CSE“) bei oder über 0,25 $ liegt, das Ablaufdatum der Warrants beschleunigen, indem es eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der der beschleunigte Verfall der Warrants bekannt gegeben wird, gemäß der die Warrants am 30. Kalendertag nach dem Datum der Pressemitteilung ablaufen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für das Explorationsprogramm des Unternehmens und allgemeine Unternehmenszwecke sowie als Working Capital zu verwenden.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag nach dem Tag der Ausgabe gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Währungsangaben beziehen sich auf die kanadische Währung.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in Höhe von 1.960 $ in bar und gab 28.000 Aktienkaufwarrants („Vermittler-Warrants“) an einen bestimmten unabhängigen Vermittler aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber des Warrants zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,10 $ für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum der Ausgabe.