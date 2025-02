Univar Solutions erwirbt Brad-Chem Holdings, ein führendes Unternehmen für Korrosionsschutzprodukte und Schmierstoffadditive

Die Übernahme ermöglicht es Univar Solutions, sein Angebot an innovativen Produkten und Lösungen in ganz Europa zu erweitern.

DOWNERS GROVE, Illinois, 7. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen") gab bekannt, dass es das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen Brad-Chem Holdings („Brad-Chem") und seine verbundenen Unternehmen übernommen hat, was auch die Übernahme von Brad-Kem, dem Joint Venture, das sich im gemeinsamen Besitz von Brad-Chem und seinem Partner DEM mit Sitz in Belgien befindet, einschließt. Brad-Chem, ein führender Anbieter von Korrosionsschutzprodukten und Schmierstoffadditiven, wird das bestehende Geschäft von Univar Solutions im Bereich Inhaltsstoffe und Spezialprodukte erweitern und dazu beitragen, die wachsende Kundennachfrage nach dem Vertrieb und der Mischung von Spezialschmierstoffadditiven, Spezialgrundölen und Funktionsadditiven für verschiedene Branchen im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa schneller zu decken.