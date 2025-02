Polyplastics bringt 40 % glasgefülltes recyceltes DURAFIDE (R) PPS auf Basis eines neuen postindustriellen Recyclingsystems auf den Markt

TOKIO, 7. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter von technischen Kunststoffen, hat Pläne angekündigt, bis Dezember 2025 eine zu 40 % glasfaserverstärkte Qualität von DURAFIDE (R) rG-PPS als Teil seines mechanischen Recyclinggeschäfts auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen wird qualitativ hochwertige, optimale Rezepturen entwickeln, die dazu beitragen werden, die 100-prozentige Kreislauffähigkeit von technischen Kunststoffen zu erreichen, indem sie die Anwendungsmöglichkeiten von mechanisch rezyklierten Materialien erweitern.

Bild 2:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202501273390/_prw_PI2fl_WiyBt3F5.jpg

Die erste Phase des mechanischen Recyclinggeschäfts von Polyplastics erfordert die Sammlung von glasfaserverstärktem PPS-Schrott von Kunden durch ein offenes mechanisches Recyclingprogramm, das als postindustrielles Recycling (PIR) bekannt ist. Der PPS-Abfall wird als Rohstoff für die Herstellung von DURAFIDE (R) rG-PPS verwendet, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. In den ersten Prozessen werden strenge Abnahmekontrollen durchgeführt und Metall entfernt. In nachfolgenden Prozessen werden Recyclingmaterialien und einige neue Materialien neu formuliert, um die Zielspezifikationen zu erfüllen. Für die Materialien gelten die gleichen Qualitätsstandards wie für neue Materialien.

Die offene PIR-Regelung wird den Kunden helfen, Abfälle zu reduzieren und effektiv zu nutzen und auch die Kohlenstoffemissionen ihrer Produkte deutlich zu verringern. Vorerst wird das Rohmaterial der Kunden aus bestimmten Typen von DURAFIDE (R) glasverstärktem PPS bestehen.

Bild 3:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202501273390/_prw_PI3fl_wX0N0neQ.png

Polyplastics wird eine zweite Generation von DURAFIDE (R) rG-PPS mit höherem Glasfaseranteil entwickeln. Das Unternehmen wird ein System einrichten, um diese Sorte und die zu 40 % glasfaserverstärkte Sorte an Kunden in Japan zu liefern. Das Geschäft mit der erneuten Zusammenstellung und die Einrichtung des offenen PIR-Systems erfordern Anwendungen sowie die Einrichtung von Sammelrouten. Das Unternehmen strebt die Zusammenarbeit mit seinen Kunden sowie mit Unternehmen der Recycling- und Industrieabfallbehandlung an.

In Zukunft wird Polyplastics in jeder geografischen Region eine Recyclingkette für die „lokale Produktion für den lokalen Verbrauch" aufbauen.

Bitte besuchen Sie uns auch unter: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/34.html

Informationen zu Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202501273390-O1-iofr817N.pdf

DURAFIDE (R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/polyplastics-bringt-40--glasgefulltes-recyceltes-durafide-r-pps-auf-basis-eines-neuen-postindustriellen-recyclingsystems-auf-den-markt-302370851.html