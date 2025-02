Nur durch Hitler sind Scholz und Habeck noch da

Die Deutsche Geschichte bietet beinahe unfassbare Zusammenhänge. Man muss nur eben einmal genau hinschauen.

Hätte es in Deutschland keinen Adolf Hitler gegeben, dann wären Olaf Scholz und Robert Habeck schon längst von der Bildfläche verschwunden und im Orkus der Geschichte in die Ewigkeit heruntergespült worden.

In etwa so wie Kamala Harris in den USA. Nur schon vor weit längerer Zeit.

Denn ohne die Existenz von Adolf Hitler hätte es sicherlich bereits im Jahr 2024 ein konstruktives Misstrauensvotum der CDU gegeben, das mit den Stimmen von CDU, AfD und vielleicht auch der FDP Friedrich Merz zum Kanzler gemacht hätte.

Und dann hätten wir heute eine Dreiparteienregierung von rechten Parteien, die ziemlich genau den Wählerwillen widerspiegelt und die jetzt bereits voll dabei wäre, die schlimmsten Übel des vorherigen Sozialismus wegzuräumen.

Überall in Europa und in den Demokratien der Welt wäre es so gelaufen, dass eine derartig inkompetente Regierung, die das Land bewusst gegen die Wand fährt, postwendend die rote Karte gezeigt bekommt.

Nur in Deutschland ist eben aufgrund unser Historie alles anders. Und so hat der eine Faschist die anderen Faschisten gerettet. Was so natürlich nicht beabsichtigt gewesen ist.

Adolf Hitler und die Brandmauer haben die Brandstifter gerettet, sodass sie weiter zündeln können.

Doch die Phantasie der Väter des Grundgesetzes hat halt nicht so weit reichen können. Verständlicherweise. Denn sie haben sich im Rahmen der Rationalität befunden, und was jetzt herrscht, ist Irrsinn.

Am besten macht man sich das alles am Unterschied zum politischen System der USA klar. Das demokratische System der USA ist auf Umbruch programmiert. Dort ist der Bürger der klare Souverän. Und wenn der Fehlentwicklungen anmahnt, sollen die möglichst schnell korrigiert werden.

Natürlich gibt es die Checks and Balances, es gibt ganz sicher auch den tiefen Staat, doch gerade die Trump-Revolution hat gezeigt, was trotzdem alles möglich ist. Man schaue sich nur an, was gerade bei USAID passiert.

Bei uns wäre so etwas völlig undenkbar. Denn unser politisches System ist in Hinsicht auch den Wechsel genau diametral entgegengesetzt zu dem der USA konstruiert. Und das liegt an den Erfahrungen mit Adolf Hitler und den Nationalsozialisten.

Denn sollte sich bei uns wirklich wieder ein Verrückter wie Hitler die Macht erobern, soll er nicht sofort durchregieren können, sondern muss ich erst durch das föderale System durcharbeiten und soll dann dort gestoppt werden.

Wobei allerdings auch hier die Väter des Grundgesetzes nicht damit gerechnet haben, dass die Schergen der neuen allwissenden Machthaber sich vorher in Jahrzehnten durch die Institutionen hindurchgearbeitet hatten und nun Gewehr bei Fuß standen.

Dumm gelaufen. Für alle, nur für die Grünen nicht. Oder ein teuflischer Plan? Im Grunde ist es egal, denn die Situation ist in beiden Fällen die selbe Katastrophe.

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man beinahe lachen. Denn genau das, was verhindert werden sollte, ist jetzt geschehen. Nur eben spiegelverkehrt.

Der deutsche Michel wird allerdings noch Jahre brauchen, bis er versteht, was für dein Spielchen da mit ihm getrieben worden ist und immer noch getrieben wird. Vielleicht wird er dann verstehen.

Doch sicher ist das natürlich nicht. Gäbe es nämlich ein Polit-PISA, lägen wir weltweit sicherlich an der allerletzten Stelle. Noch hinter der Antarktis mit ihren Pinguinen.

Bernd Niquet

