Clarios tritt der Scientix STEM Alliance bei, um Nachhaltigkeit zu fördern und zukünftige MINT-Fachkräfte zu begeistern

In Zusammenarbeit mit European Schoolnet tritt Clarios der Scientix STEM Alliance bei, um die MINT-Bildung in Europa zu fördern.

Clarios wird zur Entwicklung innovativer Lehrmethoden beitragen und dabei eine große Anzahl von Lehrkräften in ganz Europa erreichen

Das Fachwissen von Clarios im Bereich der Autobatterieproduktion und der Kreislaufwirtschaft ergänzt die Bildungsressourcen von European Schoolnet.

HANNOVER, Deutschland, 7. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Niederspannungsbatterielösungen und Heimat von VARTA Automotive, geht eine Partnerschaft mit European Schoolnet ein, um die Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu fördern. Diese Zusammenarbeit verstärkt das Engagement von Clarios für die unternehmerische Sozialverantwortung (CSR) in der gesamten EMEA-Region und macht Clarios zu einem Industriepartner in der Scientix STEM Alliance. Dieses Programm von European Schoolnet bringt die Industrie mit Lehrern und Bildungsakteuren zusammen und begünstigt die Unterstützung der Industrie für den Unterricht von MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in Schulen in ganz Europa.

Die Partnerschaft ermöglicht es Clarios, nachhaltige Praktiken und Innovationen in den MINT-Bereichen zu fördern, und steht im Einklang mit dem eigenen Engagement für ökologische Führung und Nachhaltigkeit. Clarios wird auch zur Schaffung neuer beruflicher Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte sowie zu Bildungs- und Berufsbildungsressourcen beitragen, die mit Beispielen aus der Industrie angereichert sind. Darüber hinaus ermöglicht die Partnerschaft Clarios die Entwicklung und die Bereitstellung von Berufsprofilen, die MINT-Berufe innerhalb von Clarios vorstellen und Studierenden die spannenden Möglichkeiten in der Autobatteriebranche näher bringen.

„Durch das umfangreiche Netzwerk von European Schoolnet hat Clarios die Möglichkeit, eine große Anzahl von Pädagogen in ganz Europa zu erreichen, was unseren Einfluss verstärkt und sicherstellt, dass unsere Bemühungen zur Förderung der MINT-Bildung weitreichend und effektiv sind", so Dr. Werner Benade, Präsident für EMEA bei Clarios. „Unsere Beteiligung am Scientix-Projekt ermöglicht es uns, zur Entwicklung und Verbreitung innovativer Lehrmethoden beizutragen und damit den Beitrag von Clarios zur MINT-Bildung weiter zu stärken."