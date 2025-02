Nächstes 'Grand Theft Auto' im Zeitplan

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Das mit Spannung erwartete nächste Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" ist auf Kurs für die geplante Veröffentlichung bis Ende des Jahres. Allerdings nennt die Entwicklerfirma Take-Two Interactive weiterhin keinen konkreten Erscheinungstermin. Bei der Vorstellung aktueller Quartalszahlen hieß es erneut nur, "GTA VI" werde "in the Fall" erscheinen - was meist Herbst bedeutet.

Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" ist eine fiktive Version der US-Metropole Miami. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia.