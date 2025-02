LNG-Lieferungen vor allem über Nordsee-Terminals

DÜSSELDORF/MUKRAN (dpa-AFX) - Deutschlands Importterminals an der Nordsee für Flüssigerdgas (LNG) sind im vergangenen Jahr nach Betreiberangaben zu ungefähr 65 Prozent ausgelastet gewesen. Das teilte die staatliche Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) aus Düsseldorf mit. Die schwimmenden Terminals liegen in Wilhelmshaven (Niedersachsen) und Brunsbüttel (Schleswig-Holstein). Auslastungszahlen für die zwei schwimmenden Ostsee-Terminals nennt deren privater Betreiber Deutsche Regas nicht. Anhand von Daten von Europas Gasinfrastruktur-Betreibern GIE mit Sitz in Brüssel zeichnet sich aber eine niedrigere Auslastung ab.

Nach einer GIE-Statistik speisten die Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel 2024 zusammen etwa 59,1 Terawattstunden ein. Auf die beiden Terminalschiffe an der Ostsee, die inzwischen zusammen im Rügener Hafen Mukran liegen, entfielen 2024 den Daten zufolge insgesamt etwa 8,5 Terawattstunden.